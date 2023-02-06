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Достали из-под завалов: во Львове врачи спасли 13-летнего Стаса с 8-см дырой в черепе

Фото: врачи во Львове спасли мальчика, раненого из-за российских обстрелов (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Львовские врачи спасли жизнь 13-летнему мальчику Стасу, который сильно пострадал в результате российского обстрела Грушовахи в Харьковской области, получив тяжелую травму головы, сильные ожоги, и едва не погиб под обломками своего дома.

Об этом рассказала харьковчанка Людмила Чайка в своем Facebook.

На подростка из-за вражеских обстрелов обвалился потолок, из-под которого его едва живого вытащил отец со спасателями. Произошло это в конце июня.

У мальчика в черепе была 8-сантиметровая рана. Стас находился в коме в течение девяти дней, после чего еще несколько недель был в реанимации в Харькове.

Когда же парня доставили в клинику Первого медицинского объединения Львова, врачи смогли стабилизировать состояние юного пациента, и детские нейрохирурги провели сложную операцию по закрытию большого дефекта черепа.

Как рассказали в пресс-службе львовской больницы, для этого вместе с американскими коллегами изготовили специальную пластину, идеально соответствующую костным структурам и размеру сформированного образования.

Во Львове мальчику провели сложную операцию (фото: facebook.com/1tmolviv)

Параллельно за Стаса взялись ожоговые хирурги, чтобы устранить массивные шрамы на лице ребенка: на носу, переносице и у верхней губы.

"Если медлить, рубцы могли окончательно сформироваться и мышцы на лице частично потеряли бы свою функциональность. То есть, Стас не мог бы ими двигать, особенно - верхней губой. Следовательно, ежемесячно в места ран врачи вводили мальчику гормональные инъекции", - рассказали врачи и объяснили, что это один из методов, используемых для эффективного консервативного лечения рубцов.

13-летний Стас с семьей после операции (фото: facebook.com/1tmolviv)

В конце января Стасу сделали последний укол, и теперь впереди - перерыв в год.

"Ожоговые хирурги в это время будут наблюдать мальчика. Если будет положительная динамика, через год он пройдет еще один курс инъекций, если нет - врачи прибегнут к пластическим операциям", - сообщают в Первом медобъединении Львова.

Другие фотографии подростка, пострадавшего из-за обстрелов российских оккупантов, в больнице после операции доступны для просмотра по этой ссылке. Предупреждаем - снимки могут шокировать!

Ранее мы писали, что в Днепре раненая врач-неонатолог спасла девочку после попадания ракеты в жилой дом.

А также рассказывали, что во Львове нейрохирурги провели сверхсложную операцию по удалению обломка российского кассетного снаряда, прошедшего через мозг 9-летнего ребенка.

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