"Дырявый" пирог за копейки: рецепт, который вы поставите на повтор

Состав пирога

Для теста:

Яйца - 3 шт.

Мука - 100 г

Соль - щепотка

Сахар - 80 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - 10 г

Растительное масло без запаха - 3 ст. л.

Для сиропа:

Сахар - 100 г

Вода - 140 г

Какао - 1 ст. л.

Сливочное масло - 40 г

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Взбейте белки с щепоткой соли. Постепенно добавьте в белки сахар, продолжая взбивать. Добавьте ванильный сахар.

Поставьте разогревающуюся духовку до температуры 180 градусов.

Добавьте желтки и далее взбивайте. Влейте масло и перемешайте снова миксером. Должна получиться светлая воздушная масса.

Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно введите в яичную массу, перемешивая лопаткой.

Выпекайте в форме с пергаментом в течение 30 минут. Духовку в течение этого времени открывать нельзя. Оставьте остывать в форме в течение 30 минут.

Тем временем приготовьте сироп. Смешайте сахар с водой, поставьте вариться в течение 5 минут после закипания. Добавьте в него какао и масло.

Сделайте сквозные проколы по пирогу и полейте сверху сиропом. Дайте настояться 10 минут. Наш пирог готов. Приятного аппетита!