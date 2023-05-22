"Дырявый" пирог за копейки: рецепт, который вы поставите на повтор

Бюджетный "дырявый" пирог с оригинальным видом точно покорит вас своим вкусом. А ваше семейство будет просить готовить его снова и снова.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Для теста:
Для сиропа:
Разделите яйца на желтки и белки. Взбейте белки с щепоткой соли. Постепенно добавьте в белки сахар, продолжая взбивать. Добавьте ванильный сахар.
Поставьте разогревающуюся духовку до температуры 180 градусов.
Добавьте желтки и далее взбивайте. Влейте масло и перемешайте снова миксером. Должна получиться светлая воздушная масса.
Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно введите в яичную массу, перемешивая лопаткой.
Выпекайте в форме с пергаментом в течение 30 минут. Духовку в течение этого времени открывать нельзя. Оставьте остывать в форме в течение 30 минут.
Тем временем приготовьте сироп. Смешайте сахар с водой, поставьте вариться в течение 5 минут после закипания. Добавьте в него какао и масло.
Сделайте сквозные проколы по пирогу и полейте сверху сиропом. Дайте настояться 10 минут. Наш пирог готов. Приятного аппетита!
Ранее мы писали, что будет, если не просеивать муку.
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