Директор Заворотнюк відреагувала на новину про смерть актриси

Анастасія Заворотнюк померла в суботу, 5 жовтня, в московській клініці, де лікувалася від гліобластоми - агресивної пухлини головного мозку. Така новина вчора облетіла всі ЗМІ.

Щоб прояснити ситуацію, на зв'язок з російськими ЗМІ вийшла піар-директор зірки "Моєї прекрасної няні" Марина Потапова.

Помічниця актриси в коментарі російському виданню на запитання "Чи правда, що Анастасія Заворотнюк померла?", відповіла лаконічним "Ні".

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що актриса перебуває на лікуванні з 13 вересня. Оскільки її сім'я воліє не розкривати деталі про стан Анастасії, постійно спливають різні чутки про те, що відбувається з нею.

Крім того, одна зі співробітниць клініки написала анонімний лист з пропозицією продати відео і фото з актрисою з лікарні. Журналісти не пішли на угоду, а замість цього оприлюднили лист медпрацівниці. Після чого та відмовилася від своїх слів.