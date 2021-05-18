Директор ліцею під Львовом зацькувала старшокласниць: обзивала "міс смітника"

Скандал розгорівся в березні 2021 року

Директор Соснівського ліцею з Вересня 2020 року по березень 2021 року регулярно труїла учнів 7 і 10 класу. Вона обзивала дівчаток "королевами бомжів", відправляла їх до циган і в психушку, називала "міс секонд-хенду", "міс смітник" і повідомляла 10-класницям, що вони схожі на трансвеститів.

Одна з учениць 7-класу розповіла історію, коли вона прийшла в школу під час дощу в брудних кросівках. Педагог зробила їй зауваження і сказала, що від її взуття смердить. На пояснення з приводу дощу вчитель не відреагувала і заявила підлітку, що розповість хлопчикам про це, щоб вони на ній не одружувалися.

Діти не витримали знущань з боку педагога і записали аудіо, на якому вчителька їх принижує. Аудіо вони розмістили в соціальних мережах. Педагог швидко помстилася дітям - вона викликала їх на уроці після скандалу, заявляла, що вони не готові та ставила "двійки".

Ще одна дівчинка повідомила, що директор ліцею викликала її на середину класу і почала обговорювати її зовнішній вигляд. Вона вказувала на її кросівки, говорила, що від них погано пахне і їй купили взуття в секонд-хенді за 20 гривень. Дитина розповіла про інцидент батькам і ті написали заяву. Після цього дитину викликали в кабінет директора і вимагали, щоб мати забрала заяву і навіть погрожували. Директор тримала дівчинку в кабінеті силою понад годину і силою змушувала зателефонувати матері.

Яке покарання призначили неадекватному директору

Сокальський суд визнав директора ліцею винною у булінгу учнів та призначив їй покарання у розмірі 1360 гривень штрафу.

На суді директор ліцею своєї провини не визнала і навіть надала письмове спростування. Вона повідомила, що дуже любить дітей і ставиться до них з повагою, а всі свідчення дітей – вигадка.