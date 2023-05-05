Врач рассказала, что поможет избежать инсульта: всего три простых действия

Инсульт является одной из наиболее распространенных причин смерти людей по всему миру. Одной из главных причин возникновения является неправильный образ жизни.

Об этом сообщила кардиолог Наталья Хомин в Instagram .

Как избежать

По словам врача, такую болезнь эффективнее всего профилактировать, ведь лечение далеко не всегда эффективно.

"Эта болезнь делит жизнь на до и после. Еще вчера человек был активный-работал, ходил на прогулки, готовил, ухаживал за внуками, а после инсульта он прикован к постели и сам нуждается в круглосуточной помощи", - говорится в сообщении.

Для того чтобы избежать возникновения инсульта, кардиолог советует:

Контролировать давление, холестерин, глюкозу и вес тела. Если выявляются отклонения - принимать лекарства от гипертонии, атеросклероза, диабета;

Отказ от курения;

Достаточная физическая активность.

Что делать, если у человека инсульт

Если так получилось, то нужно немедленно вызвать скорую помощь, транспортировать больного в специализированное отделение, где ему подтвердят диагноз и как можно быстрее начнут специфическое лечение - тромболитическую терапию (при ишемическом инсульте).

Важно, что это возможно только в первые 2 часа от начала заболевания.

Также после выписки из стационара необходима активная физическая реабилитация и постоянный прием медикаментов.

"В постсоветских странах принято "крапатись" каждые полгода после перенесенного инсульта", - отметила врач.

В общем, только постоянный прием лекарств профилактирует следующий инсульт.