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Врач рассказала, что поможет избежать инсульта: всего три простых действия

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Пятница 05 мая 2023 17:01
Врач рассказала, что поможет избежать инсульта: всего три простых действия Как избежать инсульта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Инсульт является одной из наиболее распространенных причин смерти людей по всему миру. Одной из главных причин возникновения является неправильный образ жизни.

Об этом сообщила кардиолог Наталья Хомин в Instagram.

Как избежать

По словам врача, такую болезнь эффективнее всего профилактировать, ведь лечение далеко не всегда эффективно.

"Эта болезнь делит жизнь на до и после. Еще вчера человек был активный-работал, ходил на прогулки, готовил, ухаживал за внуками, а после инсульта он прикован к постели и сам нуждается в круглосуточной помощи", - говорится в сообщении.

Для того чтобы избежать возникновения инсульта, кардиолог советует:

  • Контролировать давление, холестерин, глюкозу и вес тела. Если выявляются отклонения - принимать лекарства от гипертонии, атеросклероза, диабета;
  • Отказ от курения;
  • Достаточная физическая активность.

Что делать, если у человека инсульт

Если так получилось, то нужно немедленно вызвать скорую помощь, транспортировать больного в специализированное отделение, где ему подтвердят диагноз и как можно быстрее начнут специфическое лечение - тромболитическую терапию (при ишемическом инсульте).

Важно, что это возможно только в первые 2 часа от начала заболевания.

Также после выписки из стационара необходима активная физическая реабилитация и постоянный прием медикаментов.

"В постсоветских странах принято "крапатись" каждые полгода после перенесенного инсульта", - отметила врач.

В общем, только постоянный прием лекарств профилактирует следующий инсульт.

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