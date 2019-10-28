Дифтерія страшніше кору: що робити, якщо ви не пам'ятаєте, коли вакцинувалися

Уляна Супрун, екс-глава Міністерства охорони здоров'я України, розповіла українцям, що таке дифтерія і наскільки може стати небезпечною відмова від вакцинації. Вона пояснила, як діяти в тих ситуаціях, якщо немає даних про минулі вакцинації від дифтерії.

Супрун розповіла, що дифтерія – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період триває від 3 до 10 днів.

Крім того, бувають ситуації, коли людина не хвора, але є носієм збудника хвороби на протязі довгого часу. У цьому полягає одна з небезпек цієї хвороби. Також вона зазначила, що дифтерія набагато небезпечніше кору і смертність від неї набагато вище. За статистикою з тисячі хворих - помирає від 50 до 100 чоловік.

Єдина можливість уникнути дифтерії, а також серйозних наслідків захворювання – це вакцинація, яку повинні робити всі – і діти, і дорослі, протягом усього життя, з інтервалом у 10 років. Після вакцинації організм людини виробляє антитіла, які нейтралізують токсин, який пошкоджує клітини організму.

Коли робити вакцинацію

Маленьким дітям роблять вакцину АКДП в 2, 4 і 6 місяців. У 18 місяців роблять ревакцинацію, наступну – в 6 років, вакцину АДС, потім в 16 років – вакцину АДС-М. Далі потрібно робити повторні вакцинації кожні 10 років. Якщо в записах немає даних щодо вакцинації для захисту від дифтерії потрібно зробити трикратне щеплення АДП-М. Між першою і другою вакциною інтервал повинен становити не менше одного місяця і шість місяців – від другої до третьої.

Якщо доросла людина в дитинстві отримала перші три дози – то їй достатньо однієї вакцини. Вагітним жінкам варто вакцинуватися від дифтерії, правця і коклюшу під час третього триместру.

Куди роблять ін'єкцію

Дітям роблять укол у стегно, а дорослим – в плече і дуже важливо, щоб вакцина не потрапила в жировий прошарок, так як імунітет може не сформуватися. Тому дітям не рекомендується робити укол в сідницю.

Повторні вакцинації кожні 10 років важливі, так як з часом рівень антитіл зменшується.

За словами Уляни Супрун, вакцини від кашлюку, дифтерії та правця закуповують в Індії, і вони є якісними, безпечними і їх використовують у всьому світі.

Яка різниця між вакцинами

АКДП - це цільнокліточна вакцина проти коклюшу, дифтерії та правця. Таку вакцину отримують діти.

АДС - вакцина проти дифтерії та правця, без коклюшу.

АДС-М - вакцина проти дифтерії та правця з зменшеним вмістом антигену, її застосовують для дорослих.

Протипоказання для вакцинації

За світовими стандартами до протипоказань не відносяться легкі застуди з температурою до 38,5 ° С. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, і при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується. Серед них:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вище 38,5 ° С.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини відома алергічна реакція на один з компонентів вакцини (наприклад, желатин, неоміцин, курячий білок і т. д.).

Захворювання і стану організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії у онкологічних хворих, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, які пригнічують імунітет, при СНІД).

Реакції на вакцинацію

Підвищення температури, поява набряку, ущільнення, почервоніння або біль у місці ін'єкції. Ці симптоми не несуть загрози і проходять протягом одного-двох днів.