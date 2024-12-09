Диетологи назвали суперпродукт, который защищает от рака и способствует долголетию

Бобовые продукты - отличный источник растительного белка и других полезных нутриентов. Они снижают риск хронических заболеваний и ожирения, помогают контролировать кровяное давление и уровень холестерина в крови.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Фасоль считается основной пищей в "голубых зонах" или регионах мира, таких как Окинава, Япония, Сардиния и Италия, где люди, как правило, живут гораздо дольше.
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