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Диетологи назвали суперпродукт, который защищает от рака и способствует долголетию

Чем бобовые полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бобовые продукты - отличный источник растительного белка и других полезных нутриентов. Они снижают риск хронических заболеваний и ожирения, помогают контролировать кровяное давление и уровень холестерина в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Фасоль считается основной пищей в "голубых зонах" или регионах мира, таких как Окинава, Япония, Сардиния и Италия, где люди, как правило, живут гораздо дольше.

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