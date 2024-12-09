Диетологи назвали суперпродукт, который защищает от рака и способствует долголетию

Бобовые продукты - отличный источник растительного белка и других полезных нутриентов. Они снижают риск хронических заболеваний и ожирения, помогают контролировать кровяное давление и уровень холестерина в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Фасоль считается основной пищей в "голубых зонах" или регионах мира, таких как Окинава, Япония, Сардиния и Италия, где люди, как правило, живут гораздо дольше.

Уменьшает тягу к сладкому

Диетолог Сара Отто рассказала, что употребляя фасоль, вам будет легче унять тягу к сладкому и сделать правильный выбор в питании.

Если вы потребляете больше добавленного сахара в своем рационе, чем хотите, то включить больше бобов в свой план питания может быть разумным шагом.

Диеты, которые включали фасоль, не только более богаты кальцием, пищевыми волокнами, железом, магнием, калием и витамином Е, но они также имеют меньший уровень добавления сахара.

Фасоль снижает уровень холестерина

Люди с высоким уровнем холестерина могут захотеть включить больше бобов в свой рацион.

Исследование 2021 показало, что употребление одной чашки (180 г) консервированной фасоли в день значительно снизило уровень холестерина ЛПНП у людей с высоким уровнем.

Фасоль является отличным источником клетчатки, питательного вещества, которого многие люди не получают достаточно.

Помогает похудеть

Употребление фасоли также может быть полезно, если вы пытаетесь похудеть, отчасти потому, что в ней много клетчатки, белков и углеводов, которые помогут дольше оставляют насыщенными после еды.

Полезна для кишечника

Улучшение здоровья кишечника влияет на иммунитет, гормональный баланс, настроение и здоровье кожи, а также, очевидно, улучшает пищеварение.

Фасоль содержит особый тип углеводов, называемый стойким крахмалом.

Вместо того чтобы перевариваться в тонком кишечнике, он ферментируется в толстой кишке, производя короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровый микробиом и могут иметь другие преимущества для здоровья.

Защищает от некоторых видов рака

Хотя генетика играет важную роль в определении риска рака, но добавление дополнительных бобов в свой рацион также может оказаться полезным.

Исследование 2023 показало, что потребление фасоли было связано с улучшением кишечного микробиому и снижением риска рецидива среди лиц, у которых ранее был диагностирован колоректальный рак.

Фасоль может уменьшить хроническое воспаление

Потребление фасоли может помочь снизить маркеры воспаления, тем самым снизив риск хронических заболеваний.

Бобы, как продукты растительного происхождения, богаты противовоспалительными антиоксидантами и полифенолами. Эти важные соединения помогают предотвратить повреждение клеток окислительным стрессом и помогают уменьшить воспаление во всем теле.

Зарегистрированный диетолог Стефани Уэллс добавляет, что потребление фасоли может также помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания, резистентность к инсулину и синдром поликистозных яичников.

Содержит много питательных веществ

Фасоль насыщена витаминами, минералами и другими питательными веществами, в которых нуждается тело. Кроме баланса белка, клетчатки, здоровых жиров и углеводов, фасоль также наполнена калием, медью, фосфором, железом, витаминами группы B и другими важными микроэлементами.

Фитохимические вещества, антиоксиданты растительного происхождения являются еще одним питательным преимуществом потребления большего количества бобов.

К тому же фасоль - это пища с низким гликемическим показателем, то есть она вызывает медленнее и меньшее повышение уровня сахара в крови по сравнению с углеводами с более высоким гликемическим показателем.