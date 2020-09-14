Дієтологи назвали найкорисніший для здоров'я продукт: коштує копійки

Дієтологи назвали найкорисніший для здоров'я людини продукт, який містить більшість необхідних для здоров'я елементів. Мова йде про звичайні курячі яйця.

До такого висновку прийшли в Академічному центрі медичних наук в Далласі, пише Сursorinfo.

Фахівці кажуть, що в яйцях міститься величезне багатство вітамінів і мінералів. Крім усього іншого, в них є холін, залізо, тваринний білок та цинк, фолієва кислота та вітамін B12.

Регулярно вживаючи курячі яйця можна регулювати апетит, поліпшити здоров'я і функціонування мозку.

Вживання продукту також сприяє збереженню зору і зміцненню кісток.

А для вагітних яйця корисні тим, що вони можуть захистити плід від вроджених дефектів.

Зазначимо, що до початку осені курячі яйця впали в ціні. Тепер десяток в супермаркеті можна купити за близько 18-20 гривень. Але корисніше всього вважаються домашні яйця - вони коштують дорожче, однак при цьому смачніше.

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