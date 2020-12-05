Дієтологи назвали найбільш корисний молочний продукт

Молочні продукти в раціоні зазвичай займають міцне місце у більшості жителів планети. І вважається, що велика кількість таких продуктів не може завдати шкоди здоров'ю. Однак це не так і велика кількість кисломолочних бактерій може привести до проблем зі шлунком.

Фахівці в області дієтології назвали молочний продукт, який буде найкориснішим для організму людини – це твердий сир. Про це повідомляє видання Lenta.ua

Як відзначають експерти, деякі види сирів можуть навіть сприятливо позначитися на здоров'ї людини. У сирах практично відсутня лактоза, яка найчастіше викликає проблеми з організмом після вживання молочних продуктів. В сирі міститься велика кількість білка, набагато більше, ніж в будь-якому іншому молочному продукті. Крім того, вживаючи сир можна не побоюватися за підвищення холестерину.

У новому дослідженні вчені добровольців поділили на три групи. Одна щодня вживала сир чедер, а друга – знежирений чедер і вершкове масло, в третій учасникам дозволили вживати масло з порошком казеїну і препарат кальцію. Всім учасникам також роздавали однакову кількість молочного жиру, кальцію і білка казеїну.

Найменше на рівень холестерину мав вплив сир чедер, на другій позиції опинився знежирений чедер з маслом.

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