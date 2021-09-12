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Дієтологи назвали найкорисніший гриб: замінить м'ясо, допоможе серцю і захистить від онкології

Автор: Світлана Мащенко

Гриби вважаються дуже корисним білковим продуктом, яким на тривалий час навіть можна замінювати м'ясо в раціоні. Зараз в розпал сезону тихого полювання майстри-грибники задаються метою знайти білий гриб. І не дарма, адже саме його вважають найкориснішим лісовим грибом.

Про це пише видання КiРmu.

Чим же так корисний білий

У цьому грибі в достатку є харчові волокна, білок, ферменти, полісахариди.

Лікарі кажуть, регулярне вживання в їжу цього гриба знімає проблеми серцево-судинної системи, а також допомагає захищати від онкологічних хвороб.

Також вживання в їжу білих грибів, на думку медиків, сприяє гармонійній роботі щитовидної залози, прискорює ріст нігтів і волосся. Властивості гриба допоможуть підтримати імунну систему.

У цих грибах є фосфор і залізо, цинк, кальцій, і по вітамінно-мінеральному набору це один з найбільш багатих продуктів, аналог якому знайти вкрай складно.

Дотримуйтесь простих правил при зборі грибів

Головне правило грибника:"сумніваєшся - не бери". Якщо у вас які-небудь сумніви, чи їстівний гриб, є найменші підозри в безпеці знахідки - ніколи не кладіть такий гриб в кошик.

І ще важливо: не збирайте гриби поруч з автодорогами, звалищами, іншими джерелами забруднень. Адже вони здатні як губки вбирати токсини з навколишнього середовища.

Дієтологи не радять давати гриби дітям до восьми років. Все ж продукт важкуватий для їх травної системи.

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