Дієтологи назвали найкориснішу їжу під час пандемії коронавіруса

Вчені та дієтологи назвали найкорисніші продукти, які потрібно обов'язково включити у свій раціон під час карантину через коронавірус у світі.

Зокрема, за словами експертів, у раціоні кожного українця мають бути свіжі овочі і фрукти. Їх потрібно вживати в їжу не менше 400 грамів на добу. Також важливими елементами живлення є цільнозерновий або висівковий хліб, олія і обов'язково – яйця, які бажано їсти 3-4 рази на тиждень.

Крім того, дієтологи настійно рекомендують різні вітамінно-мінеральні комплекси у складі біологічно активних добавок до їжі. При цьому, кажуть вчені, бажано вибирати БАД із заспокійливою дією.

Дієтологи назвали найкориснішу їжу на час карантину (фото: pixabay.com)

Також українцям радять пити не менше двох літрів чистої води на добу. А якщо вам захотілося м'яса і риби, то краще віддайте перевагу нежирним сортам цих продуктів. Також повинні бути нежирними молоко та інші молочні продукти.

А ось газовану воду, борошняне (солодощі з цукром), ковбасу всіх видів, майонез, фастфуд і чіпси дієтологи настійно рекомендують зовсім виключити зі свого раціону.

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