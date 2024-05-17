Диетологи назвали самые полезные семечки, которые принесут максимальную пользу

Двое нью-йоркских диетологов признали тыквенные семечки самыми здоровыми, благодаря содержанию в них цинка, железа, белка и клетчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.com.

Почему тыквенные семена так полезны

"Тыквенные семечки - действительно суперсемена, поскольку они приносят много пользы организму", - сообщили Саманта Кесетти и Натали Риццо.

Диетологи отметили, что 23 граммах несоленых тыквенных семян содержится 160 калорий, 8 г белка, 14 г жира, 4 г углеводов и 2 г клетчатки.

Они подчеркнули, что тыквенные семена содержат 18% суточной нормы цинка, 13% суточной нормы железа и 37% суточной нормы магния всего за одну порцию.

Цинк поддерживает нашу иммунную систему и способствует заживлению ран. Железо необходимо для производства здоровых эритроцитов и питания иммунных клеток.

Магний тем временем играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и работе мозга.

Тыквенные семена также ценятся за содержание растительных стеролов. Эти природные соединения имитируют холестерин, поэтому конкурируют с холестерином за поглощение, что может помочь снизить уровень холестерина.

В рейтинге тыквы как лучших семян зарегистрированный диетолог Джиллиан Кубала похвалила его ореховый, тонко сладкий вкус и содержание магния, меди, цинка и железа.

23 грамма тыквенных семян обеспечивают 40% суточной нормы меди, которая помогает организму вырабатывать энергию, строить эритроциты и формировать соединительную ткань.

Также тыквенные семена имеют низкое содержание углеводов, но высокое содержание растительного белка и полезных для сердца жиров, что делает его хорошим выбором для соблюдающих растительную или низкоуглеводную диету.

Кстати, популярные семена чиа тоже похвалили за содержание клетчатки, семена подсолнечника за богатство мощного антиоксиданта витамина Е, семена кунжута за большое количество магния, семена льна за пользу для сердца и семена конопли за содержание белка.