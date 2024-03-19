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Диетологи назвали напитки, которые они не пьют

Какие напитки вредны для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В магазине можно найти большой выбор напитков, но все они по-разному влияют на организм. Диетологи назвали те напитки, которых они избегают, ведь они могут нанести серьезный вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что следует знать

Зарегистрированный диетолог Хизер Нейс рассказал, что сейчас большая часть добавленного сахара, который мы потребляем, поступает из подслащенных напитков.

Он добавил, что слишком много добавленного сахара вредит здоровью по нескольким причинам: может возникнуть диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Эксперт отметил, что вы должны полностью исключить сладкие напитки из рациона. 

Каких напитков избегают диетологи

Напитки "без сахара"

Диетолог Карли Сен-Лоран Босежур рассказала, что ей не нравятся диетические газированные напитки.

В таких напитках есть искусственные подсластители, которые могут вызвать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

Газированные напитки

Банка газировки содержит около 39 граммов сахара.

Клинический диетолог отдела пищевых наук и питания человека в Университете Флориды Жанетт Андраде добавила, что газировка не приносит никакой пользы для здоровья. Она действительно не содержит витаминов и минералов.

Энергетические напитки

Многие выбирают такие напитки, ведь думают, что они добавляют им энергии. Однако они не обращают внимания на тот факт, что они содержат много добавленного сахара.

В частности, одна банка энергетика обычно содержит примерно 7 чайных ложек сахара.

Даже употребление одной банки в неделю существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем. Могут возникнуть психические расстройства, тремор, головокружение, миалгия.

Большое количество сахара в энергетических напитках может быть причиной вздутия, тошноты, рвоты и диареи. Длительное употребление таких напитков может привести к более серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

 

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