Дієтологи назвали кращі продукти, які замінять солодке і цукор

Цукор шкідливий для здоров'я зубів і фігури, а штучні підсолоджувачі бувають дуже калорійними. Але якщо хочеться чогось солодкого, то можна використовувати натуральні цукрозамінники.

Дієтологи назвали кращі продукти, які замінять вам цукор, і принесуть користь здоров'ю. Про це повідомляє marieclaire.

Родзинки

Він містить багато антиоксидантів і клітковини, і чудово може замінити цукор у випічці. Ви можете додати його замість цукру під час приготування кексу. Спробуйте попередньо подрібнити родзинки в блендері.

Кленовий сироп

У кленового сиропу переваг багато. Взяти хоча б той факт, що це натуральний продукт. Його виробляють з натурального рослинного соку, і він містить у собі понад 50 видів антиоксидантів.

Мед

Мед дуже солодкий, але при цьому також дуже корисний. Він допомагає зміцнити імунітет і вилікувати застуду.

Яблучне пюре

Яблучне пюре являє собою гарну альтернативу цукеркам і печеву до чаю, які ще й шкідливі для здоров'я. Пюре можна додати в ранкову вівсянку.

Фініки

У фініків низький глікемічний індекс і в'язка консистенція. Вони також можуть послужити основою для тіста домашніх фруктово-злакових батончиків.

Бананове пюре

Бананове пюре відмінно підійде для випічки. Воно додасть булочкам і кексам солодкий тропічний смак і замінить цукор. Правда мафіни з ним будуть не дуже пишними, зате талія не постраждає.

Кокосовий цукор

Кокосовий цукор роблять з соку кокосових квітів. Він продається у вигляді пасти або гранул, так що підійде як для напоїв, так і для готування. До того ж він багатий калієм, що цілюще впливає на стан кісток.

Нагадаємо, учені назвали продукт, який продовжує життя.

Ми також писали про те, які продукти потрібно включити в раціон для профілактики застуд.