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Дієтологи назвали каші, які набагато корисніше гречки

П'ятниця 24 липня 2020 17:02
Дієтологи назвали каші, які набагато корисніше гречки
Названі п'ять дуже корисних круп (фото: pixabay.com)

Названі каші, які не поступаються в корисності "цариці круп"

Дієтологи розповіли про п'ять каш, які ще більш корисні, ніж гречка. До цього списку належать досить екзотичні для наших широт крупи: злаки кіноа, камут, сорго, тефф, амарант.

Як повідомляє МедикФорум, якщо говорити про кіноа, то ця крупа надзвичайно насичена корисними жирами омега-3. Наприклад, 100 грамів такої крупи забезпечують 15% необхідної людині добової дози цих жирних кислот.

У кіноа є багато лізину (25% добової норми), який відмінно бореться з випаданням волосся та анемію.

Камут - це сорт пшениці. У 100 грамах цієї крупи міститься до 11 грамів білка, 8 грамів клітковини (більше 30% середньодобової норми). Також там присутня нікотинова кислота, яка відіграє важливу роль для гормонального балансу, міцної нервової системи, переробки жирів, вуглеводів.

Крупа сорго - також рекордсмен за вмістом мікроелементів. Вона містить велику кількість білка, іаміна (вітаміну B1), підтримує роботу серця, м'язів тіла, а також вітамінів В2, В6. Завдяки ним поліпшується стану нігтів, волосся, активізується обмін речовин.

Тефф - це злак, який буде знахідкою для тих, у кого алергія на глютен. Крупа наповнена вітаміном C, сприяє виробленню колагену, зростанню нових кров'яних тілець, зміцненню м'язової тканини. Крім цього лізином, який необхідний для росту волосся, коректного вироблення кров'яних тілець, і рослинним білком.

Амарантова крупа містить більше білка, ніж гречка. У ній міститься 25% добової норми білка. Також в крупі багато лізину та вітамінів групи B. Також амарант є крупним імуностимулятором.

Як ми раніше повідомляли, лікарі назвали суперкорисну крупу, яка насичує організм безцінними речовинами.

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