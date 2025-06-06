Диетологи назвали "безопасную" порцию мороженого, которую можно съесть без вреда для здоровья
Не можете представить лето без мороженого, но если вы беспокоитесь о фигуре? Диетологи назвали "безопасную" порцию, которая позволит наслаждаться любимым десертом без вреда для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о допустимой норме холодного десерта.
Почему много мороженого - это не хорошо?
Прежде чем говорить о безопасной порции, важно понимать, почему мороженое, несмотря на свой вкус может представлять риск при чрезмерном потреблении:
Высокое содержание сахара
Большинство видов мороженого содержат огромное количество добавленного сахара. Чрезмерное потребление сахара приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, что может привести к накоплению жира, повышает риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме.
Много насыщенных жиров
Особенно в сливочном мороженом. Насыщенные жиры могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что увеличивает риск сердечных заболеваний.
Высокая калорийность
Мороженое - это высококалорийный продукт. Даже небольшая порция может содержать значительное количество калорий, что быстро приводит к набору лишнего веса при регулярном употреблении.
Искусственные добавки
Многие производители добавляют искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы и стабилизаторы, которые могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей или иметь неизученное долгосрочное влияние на здоровье.
Сколько мороженого можно съесть в день?
Диетологи сходятся во мнении, что умеренность - это ключ. Не существует единой универсальной нормы для всех, поскольку все зависит от вашего возраста, уровня физической активности, общего состояния здоровья и индивидуальных потребностей в калориях. Однако, можно выделить общие рекомендации.
Для большинства взрослых, которые ведут умеренно активный образ жизни:
Одноразовая порция
Примерно 0,5-1 стакан (или 100-150 граммов) сливочного мороженого. Это примерно 1-2 шарика или один небольшой эскимо/рожок.
Для детей
Порции должны быть меньше - около 50-80 граммов, и также не каждый день.
Важно понимать, что это максимум, а не ежедневная норма. Мороженое следует рассматривать как лакомство, а не как часть регулярного рациона.
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В материале использованы следующие источники - Academy of Nutrition and Dietetics, British Dietetic Association, ВОЗ.
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