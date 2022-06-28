Дієтологи назвали 5 помилок під час сніданку, через які швидше старіє організм

Дієтологи Роксана Ехсані та Джонатан Вальдес кажуть, що сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, якщо людина хоче зберегти свій організм якомога довше молодим і здоровим.

Також фахівці назвали низку помилок під час сніданку, через які швидше старіє організм.

Кавоманія. Багато людей обмежуються вранці лише кавою або п’ють її в солодкому вигляді, з додаванням різних підсолоджувачів, кремоподібних, солодких наповнювачів та сиропів.

Експерти кажуть, що солодкі кавові напої на зразок латте чи кави з підсолоджувачами містять багато калорій і провокують сплески рівня цукру в крові.

Вживання переробленого м’яса. Ковбаса чи сосиски з ранку на голодний шлунок - це помилка. Все тому, що організм замість корисних речовин отримує надмірну дозу перероблених жирів, барвників та інших добавок. Така звичка прискорює процес старіння.

Відсутність фруктів чи овочів. Такі продукти потрібно вживати разом із кашею, йогуртом, хлібом (краще цільнозерновим) з маслом. Зокрема, так організм отримає антиоксиданти, які здатні протистояти швидкому старінню.

Недостатнє пиття води. Якщо ви не п’єте воду вранці, то збільшуєте кількість факторів, що сприяють ранньому старінню.

"Вода допомагає корисним речовинам переміщатися тілом, тому її треба пити багато і починати прямо зі сніданку", - кажуть експерти.

Відмова від сніданку. За відсутності часу на повноцінний сніданок дієтологи рекомендують з’їсти банан або жменьку горіхів, з якими організм отримає потрібні поживні речовини хоча б у мінімальній кількості.

Якщо людина часто не снідає, то це помилка через яку може постраждати травлення.