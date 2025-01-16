Диетолог знаменитостей назвал самый здоровый и самый опасный алкоголь

Какой алкоголь более или менее безопасен?

Доктор Джоффр сообщил, что джин является его любимым выбором для здорового алкоголя. Он объяснил, что можжевеловый экстракт является наименее кислым ликером с рН 7, что делает его ближе к нейтральному, чем более кислые напитки, такие как вино или пиво, у которых средний показатель рН составляет от 3 до 4.

"Этот высокий рН делает его более мягким для желудка и менее вероятно, что он нарушит кислотно-щелочной баланс вашего тела", - сказал специалист.

Кроме того, джин не содержит сахара, "что имеет решающее значение для избежания вредных последствий скачков сахара в крови и минимизации воспаления".

Однако не стоит употреблять коктейли на основе джина, потому что обычно добавки содержат много сахара и калорийные.

Но почему же джин имеет пользу? Исследования показывают, что ягоды можжевельника, краеугольный камень джина, имеют свойства омолаживать благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Эти антиоксиданты не только укрепляют клетки, но и улучшают кровоток и помогают выводить токсины из кишечника, поддерживая общее здоровье пищеварения. По словам диетолога знаменитостей, противовоспалительные соединения в ягодах можжевельника также, как известно, борются с окислительным стрессом и улучшают здоровье кожи.

Какой алкоголь самый плохой?

А вот для любителей пива есть плохая новость. По словам врача, пиво - худший выбор для питья. От этого спиртного вы почувствуете сильное похмелье на утро.

"Пиво сочетает высокую кислотность, глютен, сахар и побочные продукты брожения, что делает его катастрофой для пищеварения и метаболизма", - сказал он.

Пиво изготавливают из ферментированных зерен, таких как ячмень, пшеница и кукуруза. Многие из этих зерен содержат глютен, источник воспаления, раздражения желудочно-кишечного тракта и страшной негерметичности кишечника.

Для тех, кто чувствителен к глютену, пиво ослабит слизистую оболочку кишечника, вызывая системное воспаление со временем, которое связано со многими хроническими заболеваниями. Процесс варки пива также оставляет конгенеры, химические побочные продукты брожения, которые усиливают похмелье и увеличивают нагрузку на печень.

Пиво часто содержит консерванты и добавки, которые еще больше усиливают воспаление, нарушают здоровье кишечника и ухудшают ваше самочувствие на следующий день.