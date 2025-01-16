Диетолог знаменитостей назвал самый здоровый и самый опасный алкоголь

Для тех, кто не хочет полностью отказываться от выпивки, известный диетолог и специалист по здоровью кишечника доктор Дэрил Джоффр, поделился рекомендациями относительно лучших и худших алкогольных напитков для общего здоровья.

Какой напиток не приносит много вреда, а от какого надо держаться подальше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Какой алкоголь более или менее безопасен?

Доктор Джоффр сообщил, что джин является его любимым выбором для здорового алкоголя. Он объяснил, что можжевеловый экстракт является наименее кислым ликером с рН 7, что делает его ближе к нейтральному, чем более кислые напитки, такие как вино или пиво, у которых средний показатель рН составляет от 3 до 4.

"Этот высокий рН делает его более мягким для желудка и менее вероятно, что он нарушит кислотно-щелочной баланс вашего тела", - сказал специалист.

Кроме того, джин не содержит сахара, "что имеет решающее значение для избежания вредных последствий скачков сахара в крови и минимизации воспаления".

Однако не стоит употреблять коктейли на основе джина, потому что обычно добавки содержат много сахара и калорийные.

Но почему же джин имеет пользу? Исследования показывают, что ягоды можжевельника, краеугольный камень джина, имеют свойства омолаживать благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Эти антиоксиданты не только укрепляют клетки, но и улучшают кровоток и помогают выводить токсины из кишечника, поддерживая общее здоровье пищеварения. По словам диетолога знаменитостей, противовоспалительные соединения в ягодах можжевельника также, как известно, борются с окислительным стрессом и улучшают здоровье кожи.

Какой алкоголь самый плохой?

А вот для любителей пива есть плохая новость. По словам врача, пиво - худший выбор для питья. От этого спиртного вы почувствуете сильное похмелье на утро.

"Пиво сочетает высокую кислотность, глютен, сахар и побочные продукты брожения, что делает его катастрофой для пищеварения и метаболизма", - сказал он.

Пиво изготавливают из ферментированных зерен, таких как ячмень, пшеница и кукуруза. Многие из этих зерен содержат глютен, источник воспаления, раздражения желудочно-кишечного тракта и страшной негерметичности кишечника.

Для тех, кто чувствителен к глютену, пиво ослабит слизистую оболочку кишечника, вызывая системное воспаление со временем, которое связано со многими хроническими заболеваниями. Процесс варки пива также оставляет конгенеры, химические побочные продукты брожения, которые усиливают похмелье и увеличивают нагрузку на печень.

Пиво часто содержит консерванты и добавки, которые еще больше усиливают воспаление, нарушают здоровье кишечника и ухудшают ваше самочувствие на следующий день.