Диетолог предостерегла от передозировки кофеином. Как пить кофе, чтобы не навредить себе

Кофе является самым популярным напитком, придающим бодрости утром. Именно высокое содержание кофеина наполняет человека энергией. Благодаря этому свойству мы часто злоупотребляем напитком. Впрочем, следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе, а слишком высокие дозы этого вещества губительно влияют на организм.
О том, где находится больше всего кофеина и как не получить передозировку, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.
"Употребление 400 мг кофеина безопасно для взрослых, для беременных женщин - 200 мг, а для детей - 3 мг на каждый килограмм веса. Такие рекомендации дает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. И это касается всех источников кофеина, в том числе шоколада и какао поступающих в течение 24 часов", - говорит эксперт.
Фус отмечает, что не только с кофе мы употребляем кофеин. Его содержание в стакане зелёного чая 35-75 мг, в черных сортах до 90 мг. Количество кофеина определяется сортом и способом заваривания чая.
Также он присутствует в энергетиках, которые принимают для бодрости - его там 30-80 мг на 0,25 л (1 баночка). Также есть лекарство, содержащее кофеин.
"Многие из нас думают, что эспрессо содержит максимум кофеина из всех способов приготовления. Благодаря короткому времени экстракции кофе этим методом, продолжающимся 20-25 с, содержание кофеина 35-40 мг на 30 мл кофе. Для сравнения: в стакане растворимого кофе около 95 мг, а заварной черный кофе до 120 мг кофеина.
"Кофе как стимулирующий напиток популярен среди людей. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые вызывают сонливость. Поэтому нередко, он становится единственным средством бодрости, например, в ночь перед важным экзаменом. Кофе действительно улучшает кратковременную память, но при частом его применении эти эффекты исчезают", - говорит диетолог.
Фус утверждает, что от постоянного употребления наш организм привыкает к определенному количеству кофеина. В таком случае, для получения положительного эффекта нужно все больше употреблять кофе.
"Также увеличиваются негативные эффекты от кофе - сердцебиение, головная боль. Поэтому лучше за две недели до экзамена минимизировать количество кофе или отказаться от него. И тогда в нужный период времени влияние и последствия потребленного кофе в умеренном количестве будут для вас заметны и безопасны", - объясняет эксперт.
Однако разовые дозы кофеина до 200 мг не приводят к существенным изменениям артериального давления, кровотоку миокарда, гидратации или температуре организма.
"В умеренных количествах он придает телу бодрость и ясность, поднимает настроение и не повредит организму. Всегда соблюдайте правила - все хорошо в меру и учитывайте время употребления", - советует диетолог.
Сахар подавляет действие кофеина. Поэтому для достижения максимального бодрящего эффекта лучше пить кофе без сахара. В жару не стоит пить более 3 чашек кофе в сутки", - советует Фус.
Она советует ограничить употребление кофе беременным, пожилым людям, гипертоникам и тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. А также людям с нарушениями сна и те, кто находится в состоянии стресса.
"Любой продукт употребляйте разумно и целесообразно. Ведь высокие дозы кофеина ускоряют ритм сердца и могут повышать давление. А в некоторых случаях вызвать спазматические боли в брюшной полости и способствовать возникновению камней в почках", - объясняет диетолог.
Раньше мы рассказывали о том, как с помощью кофе можно похудеть.
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