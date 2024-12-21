RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Диетолог Усика развенчала мифы о еде, в которые до сих пор верят украинцы

Диетолог назвала мифы, в которые не стоит верить (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире есть много мифов о еде, которые являются ложными и даже могут навредить организму. Известная врач-диетолог и эндокринолог Екатерина Толстикова назвала самые распространенные и объяснила почему в них не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое интервью автора книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".

Список мифов

По словам эксперта, ложны есть такие утверждения:

  • пить утром стакан воды с медом или лимоном 
  • пищу нельзя запивать водой
  • витамин D употреблять дополнительно, чтобы не заболеть раком
  • отказ от мяса приведет к анемии и дефицитам в организме
  • употребление яиц повышает риск холестерина

Что стоит знать

Многие считают, что завтрак ни в коем случае пропускать нельзя. Но у современного человека бывают разные ситуации в жизни.

"Люди сейчас не придерживаются питания, я имею в виду не по сбалансированности, а по режиму. Очень нарушен режим и потом из-за этого начинает страдать гормональная система и желудочно-кишечный тракт", - пояснила эксперт.

Поэтому те кто пропускает завтрак, могут иметь определенные проблемы со здоровьем.

К тому же существует мнение, что БАДы нужно пить перед застольем и после него, чтобы потом не было похмелья. Это правда, ведь они имеют определенное влияние на организм.

Кроме того, сладости можно заменять сухофруктами медом или орехами. Однако, сладости заменять орешками - это не тождественная альтернатива. Потому что в орехах много жиров и человек получит еще больше калорий, чем если бы съел кусок пирожного. Поэтому если это происходит не каждый день - это норма.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровьеМифы