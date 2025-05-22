Диетолог Усика назвала супер-ягоду, которая замедляет старение: есть в каждом магазине

Черника давно известна не только как вкусная ягода, но и как настоящий суперфуд. Это природный "щит" для сердца, мозга и иммунитета. Что делает эту ягоду настолько уникальной?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача-эндокринолога и диетолога Екатерины Толстиковой.

Чем полезна черника

По словам эксперта, черника - это топ из всех ягод по антиоксидантному уровню. Она имеет очень много полифенолов и биофлавоноидов - это таких молекул, которые когда попадают в организм, то обезвреживают разрушение клетки и борются со свободными радикалами.

"То есть таким образом черника становится мощным антиоксидантом и антиэйджинг продуктом для того, чтобы отсрочить старение организма и снижать воспаление", - сказала диетолог украинского боксера Александра Усика.

Добавим, что чернику часто рекомендуют для поддержания здоровья глаз. Она может улучшить ночное зрение и уменьшить усталость глаз, особенно при работе за экраном.

Регулярное потребление черники также помогает снижать уровень "плохого" холестерина, нормализует артериальное давление и улучшает эластичность сосудов.

К тому же ягода улучшает память, концентрацию и когнитивные функции, а также может уменьшать риск возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Кому нельзя есть ягоду

Черника - очень полезная ягода, но есть ситуации, когда ее употребление может быть нежелательным или ограниченным. Вот кому не рекомендуется есть чернику или стоит делать это с осторожностью: