Диетолог Усика назвала супер-ягоду, которая замедляет старение: есть в каждом магазине
Черника давно известна не только как вкусная ягода, но и как настоящий суперфуд. Это природный "щит" для сердца, мозга и иммунитета. Что делает эту ягоду настолько уникальной?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача-эндокринолога и диетолога Екатерины Толстиковой.
Чем полезна черника
По словам эксперта, черника - это топ из всех ягод по антиоксидантному уровню. Она имеет очень много полифенолов и биофлавоноидов - это таких молекул, которые когда попадают в организм, то обезвреживают разрушение клетки и борются со свободными радикалами.
"То есть таким образом черника становится мощным антиоксидантом и антиэйджинг продуктом для того, чтобы отсрочить старение организма и снижать воспаление", - сказала диетолог украинского боксера Александра Усика.
Добавим, что чернику часто рекомендуют для поддержания здоровья глаз. Она может улучшить ночное зрение и уменьшить усталость глаз, особенно при работе за экраном.
Регулярное потребление черники также помогает снижать уровень "плохого" холестерина, нормализует артериальное давление и улучшает эластичность сосудов.
К тому же ягода улучшает память, концентрацию и когнитивные функции, а также может уменьшать риск возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Кому нельзя есть ягоду
Черника - очень полезная ягода, но есть ситуации, когда ее употребление может быть нежелательным или ограниченным. Вот кому не рекомендуется есть чернику или стоит делать это с осторожностью:
- людям с аллергией - хотя редко, но черника может вызвать аллергическую реакцию: высыпания, зуд, отеки, проблемы с дыханием
- при склонности к запорам - черника (особенно сушеная) имеет вяжущий эффект, поэтому может усилить запоры
- при камнях в почках - черника содержит щавелевую кислоту, которая может способствовать образованию оксалатных камней в почках
- при пониженном давлении (гипотонии) - черника может снижать артериальное давление, поэтому людям со стабильно низким давлением следует употреблять ее осторожно
- диабетикам - хотя черника имеет низкий гликемический индекс, в больших количествах она все равно содержит сахара. Стоит контролировать объем потребления и следить за уровнем глюкозы
- во время приема антикоагулянтов - черника содержит витамин K, который влияет на свертываемость крови, поэтому ее следует избегать или ограничивать при лечении препаратами, снижающими свертываемость
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