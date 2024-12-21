Диетолог сказала, можно ли есть яйца, если высокий холестерин

Существует ошибочное мнение, что яйца повышают уровень холестерина в организме. Известная врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, что яйца наоборот являются очень полезным продуктом и даже способны защищать организм от болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое интервью эндокринолога и автора книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".

Яйца повышают холестерин?

По словам эксперта, пища действительно может влиять на уровень холестерина, но это общий рацион и сюда не относится какой-то конкретный продукт.

Больше всего на холестерин влияют метаболические нарушения, если нет жиров достаточного количества в рационе и нарушена работа желчного, то жиры не усваиваются и холестерин будет синтезировать. То есть клетки печени будут синтезировать холестерин, чтобы поддерживать нормальный уровень.

Холестерин - это молекула, которая необходима для многих реакций и для образования витамина D в коже, для стероидных гормонов для желчных кислот, кортизона - гормона стресса. Поэтому человек не может жить без этой молекулы, но она нейтральна и не может быть плохой или хорошей.

Поэтому это все зависит от образа жизни и холестерин может увеличиваться при употреблении алкоголя, нарушении работы щитовидной железы. Поэтому яйца здесь ни при чем.

Есть исследование, которое показало, что употребление желтков по 2-3 ежедневно может улучшать работу нервной системы, профилактировать развитие сердечно-сосудистых систем, потому что там есть холин и очень много пигментов, которые являются антиоксидантами.

"Демонизация как и других продуктов, она происходит от какого-то течения. То есть когда-то кто-то что-то сказал и все этому поверили", - добавила диетолог.

Что делать при высоком холестерине

Толстикова объяснила, если холестерин действительно высокий, то стоит знать о причине. Рацион может влиять на повышение, но не всегда.

Если речь идет о влиянии рациона, то он должен быть построен преимущественно из растительных продуктов, которые имеют фитостеролы. То есть это крупы, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, орехи и авокадо.

В первую очередь должны быть растительные жиры, можно добавлять молочные продукты, но не очень высокой жирности.

Важно также контролировать потребление жирного мяса, особенно красного и предпочтительно не добавлять в рацион жирную рыбу или продукты с омега-3 жирными кислотами.

Необходимо употреблять достаточное количество воды и должна быть надлежащая физическая активность. То есть это все в комплексе будет влиять на снижение концентрации холестерина и нормализации работы желчного, что безопасно и очень важно для здоровья.