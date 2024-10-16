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Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры

Мифы о жирах, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире существует множество мифов о жирной пище и ее влиянии на здоровье. Некоторые факты "стоят" за популярными стереотипами.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше всего жира и как они влияют на организм.

Какие продукты содержат жиры

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Употребление большого количества насыщенных или трансжиров обычно считается вредным для здоровья

Распространенные мифы

Жирная пища способствует перееданию

По словам диетолога Ольги Безуглой, жирная пища улучшает вкусовые качества блюд и формирует более качественное ощущение сытости, воздействуя на гормоны грелин и лептин при правильном соотношении.

На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются характеристики углеводного обмена.

Жирная пища способствует набору веса

Это довольно распространенный миф. Однако, набор веса происходит вследствие потребления большего количества калорий в рационе, чем вы тратите или же в преобладании углеводов в рационе, а не от жира.

При сравнении различных типов диет высокожировая и низкогликемическая, например, наиболее эффективны с точки зрения снижения веса и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирная пища повышает холестерин

Жирная пища не является причиной повышения холестерина: 20% холестерина поступает из пищи, а 80% вырабатывает сам организм.

"Холестерин - это полезное вещество в нашем организме, которое участвует в синтезе половых гормонов", - добавила диетолог.

 

Ранее мы сообщали о продуктах, которые очистят организм от токсинов и шлаков.

Читайте также о 3 продуктах, которые могут защитить от диабета и сердечных заболеваний.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт WebMD и Medicine net.

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