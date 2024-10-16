Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры

Какие продукты содержат жиры

.

Употребление большого количества насыщенных или трансжиров обычно считается вредным для здоровья















Распространенные мифы

Жирная пища способствует перееданию

По словам диетолога Ольги Безуглой, жирная пища улучшает вкусовые качества блюд и формирует более качественное ощущение сытости, воздействуя на гормоны грелин и лептин при правильном соотношении.

На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются характеристики углеводного обмена.

Жирная пища способствует набору веса

Это довольно распространенный миф. Однако, набор веса происходит вследствие потребления большего количества калорий в рационе, чем вы тратите или же в преобладании углеводов в рационе, а не от жира.

При сравнении различных типов диет высокожировая и низкогликемическая, например, наиболее эффективны с точки зрения снижения веса и профилактики

сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирная пища повышает холестерин

Жирная пища не является причиной повышения холестерина: 20% холестерина поступает из пищи, а 80% вырабатывает сам организм.

"Холестерин - это полезное вещество в нашем организме, которое участвует в синтезе половых гормонов", - добавила диетолог.