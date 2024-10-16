Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры

В современном мире существует множество мифов о жирной пище и ее влиянии на здоровье. Некоторые факты "стоят" за популярными стереотипами.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше всего жира и как они влияют на организм.
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Употребление большого количества насыщенных или трансжиров обычно считается вредным для здоровья
По словам диетолога Ольги Безуглой, жирная пища улучшает вкусовые качества блюд и формирует более качественное ощущение сытости, воздействуя на гормоны грелин и лептин при правильном соотношении.
На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются характеристики углеводного обмена.
Это довольно распространенный миф. Однако, набор веса происходит вследствие потребления большего количества калорий в рационе, чем вы тратите или же в преобладании углеводов в рационе, а не от жира.
При сравнении различных типов диет высокожировая и низкогликемическая, например, наиболее эффективны с точки зрения снижения веса и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
Жирная пища не является причиной повышения холестерина: 20% холестерина поступает из пищи, а 80% вырабатывает сам организм.
"Холестерин - это полезное вещество в нашем организме, которое участвует в синтезе половых гормонов", - добавила диетолог.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт WebMD и Medicine net.