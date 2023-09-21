Диетолог развеяла миф, нужно ли соблюдать диету "номер 5" с заболеваниями ЖКТ

Почему врачи назначают разные диеты

Первая причина: врач - не нутрициолог. Он не может и не должен разбираться с каждым пациентом, обучать его навыкам сбалансированного питания и адаптироваться к реалиям жизни. Это работа именно нутрициолога.

Вторая причина: у "узкого" специалиста нет времени на подробные объяснения. Научить человека использовать нужные ему знания по нутрициологии можно только на практике.

Третья причина: пациенты неправильно интерпретируют слова коллег. Врач рассказывает, что часто наблюдает ситуации, когда коллега мог ограничить пациенту употребление мясных полуфабрикатов, а человек говорит, что ему нельзя есть мясо.

"Номерные столы" - это не лечение

Олеся Добрянская отмечает, что в целом диета с переходом от потребления насыщенных жиров и быстрых углеводов, это не плохо. Но проблема столов за Певзнером состоит в том, что это обычный рацион в месяц, который будет работать для человека ровно месяц.

Современные нутрициологи и диетологи выбирают более широкий и более глубокий подход в работе с клиентами.

Например, раньше для лечения острого панкреатита назначали "холод, голод и покой", сегодня – лечение и сбалансированный рацион. А вот при хроническом панкреатите рекомендовали "стол №5".

Но с таким диагнозом чаще всего пациентам требуется пожизненная адекватная заместительная ферментная терапия и нормальное здоровое питание.

А "стол №9", который до сих пор иногда назначают при сахарном диабете, разрабатывался на основе ложной теории, что диабет формируется из-за избытка сахара.

Кроме того, так называемые "столы" содержат много вредоносных рекомендаций. Например, ограничить бобовые, исключить жирные сорта рыбы, зато вареная колбаса и сосиски были в рекомендациях.

Какие диеты работают и когда они нужны

Эксперт объясняет, что при высоком уровне мочевой кислоты ограничивают некоторые продукты с высоким содержанием пурина, но даже эти рекомендации сейчас просматривают. Список можно дополнить:

болезнью Вильсона

глютеновой энтеропатией

мочекаменной болезнью

стремительной потерей весом

сепсисом

тяжелыми формами инфекционных заболеваний

доказанными пищевыми аллергиями и т. п.

Добрянская отмечает, что при наличии этих и других заболеваний диеты действительно показывают эффективность. А в других случаях ограничения скорее не требуются.

Заметьте: в любом случае следует обращаться к врачу индивидуально, а не ставить себе диагнозы самостоятельно. Своевременное выявление проблемы помогает быстрее ее решить.