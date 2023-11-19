Диетолог рассказал о суперпродукте, который дарит "японское долголетие"

Какой продукт является причиной японского долголетия

"Многие годы подряд островная Япония находится среди глобальных лидеров по продолжительности жизни населения. Японцы, рожденные в этом году, будут жить в среднем 84,95 года и этот результат является третьим в мире", - говорит врач.

По его словам, благодаря традициям, включая местную кухню, японцы живут не только долго, но и сохраняют хорошее состояние здоровья до глубокой старости.

"Японские продукты и блюда содержат много уникальных веществ, среди которых нельзя обойти вниманием наттокиназу. Это природный фермент натто, японского блюда на основе соевых бобов. Фермент производится во время брожения натто пробиотической бактерией под названием Bacillus subtilis", - объясняет диетолог.

Высокое употребление натто связано с большей продолжительностью жизни населения Японии и более низким уровнем хронических заболеваний. Исследования показывают, что люди, которые много едят натто, имеют более низкий уровень смертности от болезней сердца.

"В Восточной Азии ферментированные соевые бобы натто, которые обладают отчетливым вкусом и запахом, были популярны на протяжении тысячелетий. Они являются единственным пищевым источником наттокиназы. Также ее можно приобрести как диетическую добавку", - говорит Швец.

Он отмечает, что прием диетических добавок с наттокиназой может быть столь же эффективным, как и употребление натто.

"Натто богаты белком, витаминами и минералами, но большинство полезных для здоровья эффектов связано с мощным ферментом наттокиназой. Среди научно подтвержденных преимуществ стоит отметить ниже приведены", - говорит диетолог.

Блюдо натто подано с рисом (фото: Википедия)

Снижает риск заболеваний сердца

"Исследования показывают, что наттокиназа способствует растворению тромбов, что помогает поддерживать физиологическое состояние кровеносных сосудов, улучшает кровоток и снижает риск сердечных заболеваний. Этот фермент также способствует снижению давления, уменьшая нагрузку на сердце", - объясняет врач.

Улучшает здоровье носовых пазух

Хронический синусит является наиболее распространенной болезнью у взрослых. Это постоянное воспаление пазух носа, которое может быть вызвано аллергией, бактериями, грибковыми инфекциями или астмой. Иногда люди с хроническим синуситом нуждаются в операции, чтобы очистить носовые проходы.

"Употребление наттокиназы ассоциировано с уменьшением носовых полипов, которые приводят к ухудшению проходимости. Она помогает разредить слизь, улучшая поток воздуха и одновременно уменьшая дискомфорт. Из-за этих эффектов ученые продолжают изучать фермент для лечения симптомов респираторных заболеваний, таких как хроническое обструктивное заболевание легких", - говорит Швец.

Положительно влияет на кишечник и обмен веществ

Наттокиназа способствует хорошему балансу микробов в микробиоме кишечника. Нарушение баланса ослабляет иммунитет и увеличивает риск развития многих хронических заболеваний, включая диабет, ожирение, ревматоидный артрит, рак и болезни сердца.

"Пробиотические свойства наттокиназы также способны ускорить метаболизм и уменьшить жировые отложения, регулируя и потенциально предотвращая такие метаболические расстройства, как ожирение и диабет", - говорит диетолог.

Какие риски для здоровья

Наттокиназа безопасна, но мощные эффекты фермента могут оказаться нежелательными у людей с определенными заболеваниями.

Взаимодействие с лекарством - прием наттокиназы вместе с некоторыми препаратами может вызвать чрезмерное кровотечение. Поскольку наттокиназа растворяет тромбы, люди, принимающие лекарства для разжижения крови, имеют более высокий риск кровотечения. Известно, что наттокиназы усиливают действие аспирина, что может привести к выраженному кровотечению.

Наттокиназа также помогает снизить давление. Поэтому людям с гипотонией следует проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать наттокиназу.

Тромбоз глубоких вен - хотя способность наттокиназы бороться с образованием тромбов может предотвратить тромбоз глубоких вен, ее не следует использовать для лечения без присмотра врача. Наттокиназа может слишком быстро "освободить" тромб, что приведет к осложнениям.

Беременность - пока нет недостаточно исследований, чтобы быть уверенными, что наттокиназа безопасна для беременных или кормящих грудью.

Дозировка - нет четких рекомендаций по наттокиназе. Однако, исследования показывают, что для получения положительных воздействий на здоровье, ее полезно принимать перорально от 100 до 200 мг в день.