Диетолог рассказал о самом важном витамине, который помогает заживлению ран и здоровью костей

Факты о витамине К

На самом деле, это группа витаминов, которые имеют подобные химические структуры. В пищевых продуктах чаще всего встречаются две основные формы витамина К.

Витамин K1, наиболее распространенная пищевая форма витамина K, также известен как филохинон. Он содержится в растительных продуктах как листовая зелень. Витамин K2 - менахинон имеется в некоторых продуктах животного происхождения и ферментированных продуктах. Его также производят наши кишечные бактерии.

Организм усваивает витамины K1 и K2 с разной скоростью, что может влиять на физиологическое действие каждого из них на здоровье. Обратите внимание, что витамин К является жирорастворимым витамином. Поэтому если его потреблять больше, чем нужно организму, он может депонироваться в печени и других тканях.

Витамин К и калий

Витамин К и калий являются важными питательными веществами, помогающими в выполнении многих функций организма. Но витамин К и калий - не одно и то же.

Калий представляет собой минерал со своим уникальным химическим составом, а не витамином. Он функционирует как электролит, помогая организму поддерживать водный баланс и АД. Кроме того, организм производит небольшое количество витамина К, а вот калий нужно получать с пищей или при необходимости в составе диетических добавок.

Чем полезен этот витамин

Витамин К необходим для поддержания свертывания крови. Он также играет немаловажную роль в здоровье костей и сердца. Люди с дефицитом витамина К подвержены повышенному риску развития остеопороза и сердечных заболеваний.

Симптомы дефицита витамина К

От 8 до 31% людей испытывают дефицит витамина К. Однако серьезный дефицит витамина К встречается довольно редко. К его симптомам относят кровоизлияние или неконтролируемое кровотечение, кровоподтеки, синяки, носовые кровотечения, темный стул с примесями крови, небольшие кровоподтеки под ногтями.

Среди категорий людей, имеющих более высокий риск дефицита витамина К: новорожденные, не получавшие инъекции витамина К, люди с определенными заболеваниями, как целиакия, язвенный колит и синдром короткой кишки, влияющие на усвоение питательных веществ, перенесшие операцию по похудению.

В каких продуктах содержится витамин К

Хотя организм может производить небольшое количество витамина К, важно также извлекать его из других источников. Среди продуктов, содержащих витамин К: листовая зелень (как капуста, шпинат, салат), брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, растительные масла, черника, инжир, яйца.

Нужно ли употреблять добавки с ним?

Большинство людей могут получить достаточное количество витамина К с помощью сбалансированного питания. Кроме того, дополнительный витамин К сохраняет печень, поэтому часто нет необходимости в его ежедневном потреблении.

Диетические добавки с витамином K могут быть эффективным способом повышения уровня этого важного питательного вещества в организме, если состояние здоровья или лекарства препятствуют достаточному усвоению при потреблении с пищей.