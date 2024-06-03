Диетолог рассказал о самом важном витамине, который помогает заживлению ран и здоровью костей

Витамин К является важным микронутриентом, играющим одну из ключевых ролей в свертывании крови, заживлении ран и здоровье костей. Люди, у которых недостаточно витамина К, подвержены большему риску кровотечения и переломов костей.
В каких продуктах он содержится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
На самом деле, это группа витаминов, которые имеют подобные химические структуры. В пищевых продуктах чаще всего встречаются две основные формы витамина К.
Витамин K1, наиболее распространенная пищевая форма витамина K, также известен как филохинон. Он содержится в растительных продуктах как листовая зелень. Витамин K2 - менахинон имеется в некоторых продуктах животного происхождения и ферментированных продуктах. Его также производят наши кишечные бактерии.
Организм усваивает витамины K1 и K2 с разной скоростью, что может влиять на физиологическое действие каждого из них на здоровье. Обратите внимание, что витамин К является жирорастворимым витамином. Поэтому если его потреблять больше, чем нужно организму, он может депонироваться в печени и других тканях.
Витамин К и калий являются важными питательными веществами, помогающими в выполнении многих функций организма. Но витамин К и калий - не одно и то же.
Калий представляет собой минерал со своим уникальным химическим составом, а не витамином. Он функционирует как электролит, помогая организму поддерживать водный баланс и АД. Кроме того, организм производит небольшое количество витамина К, а вот калий нужно получать с пищей или при необходимости в составе диетических добавок.
Витамин К необходим для поддержания свертывания крови. Он также играет немаловажную роль в здоровье костей и сердца. Люди с дефицитом витамина К подвержены повышенному риску развития остеопороза и сердечных заболеваний.
От 8 до 31% людей испытывают дефицит витамина К. Однако серьезный дефицит витамина К встречается довольно редко. К его симптомам относят кровоизлияние или неконтролируемое кровотечение, кровоподтеки, синяки, носовые кровотечения, темный стул с примесями крови, небольшие кровоподтеки под ногтями.
Среди категорий людей, имеющих более высокий риск дефицита витамина К: новорожденные, не получавшие инъекции витамина К, люди с определенными заболеваниями, как целиакия, язвенный колит и синдром короткой кишки, влияющие на усвоение питательных веществ, перенесшие операцию по похудению.
Хотя организм может производить небольшое количество витамина К, важно также извлекать его из других источников. Среди продуктов, содержащих витамин К: листовая зелень (как капуста, шпинат, салат), брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, растительные масла, черника, инжир, яйца.
Большинство людей могут получить достаточное количество витамина К с помощью сбалансированного питания. Кроме того, дополнительный витамин К сохраняет печень, поэтому часто нет необходимости в его ежедневном потреблении.
Диетические добавки с витамином K могут быть эффективным способом повышения уровня этого важного питательного вещества в организме, если состояние здоровья или лекарства препятствуют достаточному усвоению при потреблении с пищей.
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