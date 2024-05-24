Диетолог рассказал, чем так полезен молодой картофель и где его хранить

Почему нужно включать в рацион молодой картофель

Молодой картофель имеет низкую калорийность. Одна порция молодого картофеля (100 граммов) обычно содержит около 80-100 калорий, что делает его здоровым выбором для тех, кто следит за своим весом или стремится похудеть.

Он является хорошим источником пищевых волокон. Содержит 1 г клетчатки на стограммовую порцию, которая способствует пищеварению и поддерживает здоровье пищеварительной системы.

Обладает высоким уровнем витамина С, полезен для укрепления иммунной системы и общего здоровья.

Является хорошим источником калия, важного минерала для поддержки правильной работы сердца и мышц. Молодой картофель обеспечивает достаточное количество этого важного нутриента.

Картофель не содержит жиров, поэтому молодой картофель является полезным вариантом для тех, кто стремится снизить потребление жиров.

Он богат антиоксидантами, которые помогают защитить организм от вредных свободных радикалов и снижают риск хронических заболеваний: от атеросклероза до диабета и рака.

Овощ является хорошим источником энергии. Как крахмалистый овощ, молодой картофель имеет высокое содержание углеводов, обеспечивающих быстрый и стабильный заряд энергии.

Содержит функционально важные минералы, такие как железо и магний. Железо имеет решающее значение для транспортировки кислорода в организме, а магний поддерживает здоровую работу нервов и мышц.

Не содержит глютена, поэтому подходит людям с непереносимостью глютена или целиакией.

Обладает высоким содержанием воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме и способствует пищеварению.

Является хорошим источником витаминов группы В, необходимых для производства энергии, функционирования нервов и клеточного метаболизма. В частности содержит витамин В6, необходимый для развития и функционирования мозга, а также для производства эритроцитов.

Естественно, не содержит натрия. Это делает молодой картофель хорошим выбором для людей, стремящихся уменьшить потребление натрия и поддерживать здоровый уровень АД.

Не содержит холестерина, что приводит к дополнительному вкладу в защиту от атеросклероза.

Является хорошим источником фолиевой кислоты, необходимой для правильного разделения клеток и синтеза ДНК. Поэтому молодой картофель полезен для беременных женщин.

Является отличным источником стойкого (резистентного) крахмала. Это тип углеводов, который действует как клетчатка, обеспечивая улучшение здоровья пищеварения и контроль уровня сахара в крови.

Как хранить молодой картофель

Лучше всего хранить молодой картофель в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, например, в подвале или погребе. Не храните его в холодильнике, поскольку низкая температура может привести к превращению крахмала в сахар.

Отметим, что кожура молодого картофеля съедобна и обеспечивает дополнительные питательные вещества и клетчатку. Однако обязательно тщательно вымойте картофелины, чтобы удалить любую грязь перед потреблением. Отвар молодого картофеля с невредимой кожурой не только экономит время, но и помогает сохранить его полезные свойства и вкус.