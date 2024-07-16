Диетолог рассказал, действительно ли оливковое масло спасает от похмелья

Помогает ли оливковое масло от похмелья

Пользователь в сети, видео которой набрало 86 тысяч лайков, рассказала, что порция оливкового масла может предотвратить похмелье после ночной выпивки.

С оливковым маслом все просто - это жиры, то есть они ограничивают действие алкоголя на организм. Как вариант можно заправить небольшую порцию салата этим маслом и съесть его.

Диетолог Стефани Нельсон рассказал, что на самом деле не существует никакого чудодейственного лекарства от похмелья. Любая пища в желудке до и при употреблении алкоголя замедлит всасывание алкоголя.

Нельсон объяснил, что нет надобности пить оливковое масло, а вместо этого вы должны хорошо поесть перед тем, как пойти употреблять алкоголь.

Ограничение потребления алкоголя - лучший способ предотвратить похмелье. Если вы гуляете по вечерам, попробуйте чередовать один алкогольный напиток с одним безалкогольным или попробуйте выбрать напитки с меньшим содержанием алкоголя, например, легкое пиво.

Диетолог Дуэйн Меллор объяснил, что около 20% алкоголя всасывается в желудке, а остальные в кишечнике.

Любая пища, содержащая жир, белок или углеводы, задерживающая опорожнение желудка, может оказать очень умеренное влияние на замедление всасывания алкоголя.

Подготовьтесь к употреблению алкоголя

Поешьте

Любая пища обладает свойством снижать образование ацетальдегида в желудке, вещества, способствующего плохому самочувствию от алкоголя.

Более жирная пища способна предоставить профилактику похмелья, замедляя всасывание алкоголя в кровь. Если вы не поклонник калорийного питания - съешьте рыбу, которая содержит полезные жиры (скумбрия, форель, лосось).

Примите витамины

В составе выбранных вами таблеточек обязательно должен быть витамин В6 и В12. Данное средство облегчит работу печени и поможет быстро привести себя в форму к утру.

Пейте один тип алкоголя и желательно бесцветный. Смешение разных видов алкоголя обязательно приведет к похмелью. Поскольку каждый из них имеет разные добавки и ароматизаторы и любые попытки организма переварить все это может привести к грандиозному бодуну.

Старайтесь выпивать стакан воды после одного - двух стаканов спиртного. Это также поможет избежать похмельного синдрома.

Одно из важнейших правил, чтобы избежать утреннего похмелья - прислушайтесь к своему организму и научитесь вовремя останавливаться.