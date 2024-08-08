Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно есть, чтобы быть здоровым

Пожалуй, каждый человек задумывается о том, как часто нужно есть. Если же говорить о частоте приемов питания, то следует обращать внимание на наличие болезней и другие особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Юлии Коваль.
Каждый человек индивидуален и имеет свои предпочтения, ритм жизни, разную физическую активность и в конце концов свои болезни, которые следует учитывать.
Кроме регулярности и частоты важно для здоровья еще учитывать распределение суточного потребления энергии, синхронизация пищи соответственно циркадных ритмов.
"Недавние перспективные исследования продемонстрировали значительное повышение риска заболевания при высокой частоте приема пищи (6 приемов пищи в день) по сравнению с низкой частотой приема пищи", - говорится в сообщении.
По словам эксперта, большинство людей нуждаются в 3 основных полноценных приемах пищи.
Следует учитывать следующие факторы:
Диетолог отметила, что важным есть распределение калорий в течение дня. Высокая калорийность по утрам против высококалорийного ужина может влиять на снижение веса и уровня грелина.
В частности, можно добавить перекус, который может быть полноценным и питательным, в таком случае он точно не навредит здоровью.
Важно отметить, что перекусы могут потребоваться:
Примеры здоровых перекусов:
"Есть по зову ощущение "голода" и останавливаться, когда почувствовали сытость - отлично, но сейчас в период стресса у большинства наблюдается нарушение пищевого поведения и употребления пищи по зову эмоционального голода может приводить к излишнему весу", - добавила диетолог.
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