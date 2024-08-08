Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно есть, чтобы быть здоровым

Сколько раз есть

Каждый человек индивидуален и имеет свои предпочтения, ритм жизни, разную физическую активность и в конце концов свои болезни, которые следует учитывать.

Кроме регулярности и частоты важно для здоровья еще учитывать распределение суточного потребления энергии, синхронизация пищи соответственно циркадных ритмов.

"Недавние перспективные исследования продемонстрировали значительное повышение риска заболевания при высокой частоте приема пищи (6 приемов пищи в день) по сравнению с низкой частотой приема пищи", - говорится в сообщении.

По словам эксперта, большинство людей нуждаются в 3 основных полноценных приемах пищи.

Следует учитывать следующие факторы:

нельзя игнорировать завтрак. Кто завтракает, тот имеет меньший риск увеличения веса, сравнивая с теми, кто пропускает его. К тому же, полноценный завтрак уменьшает риски переедания в течение дня и избеганию хаотических перекусов

каждый прием будет включать в себя основные макронутриенты: белки, жиры, углеводы и клетчатку

в промежутках между едой будут соблюдены пищевые паузы, в которые разрешается чай или кофе без сахара и воды

ужин будет легким за 3-4 часа до сна, чтобы не влиять негативно на циркадные ритмы

Что важно учесть

Диетолог отметила, что важным есть распределение калорий в течение дня. Высокая калорийность по утрам против высококалорийного ужина может влиять на снижение веса и уровня грелина.

В частности, можно добавить перекус, который может быть полноценным и питательным, в таком случае он точно не навредит здоровью.

Важно отметить, что перекусы могут потребоваться:

тем, у кого в анамнезе есть болезни ЖКТ

кто имеет нарушения в пищевом поведении и они будут помогать контролировать голод

кто нуждается в большом калораже и не может физически съесть и объемы порции разделены на 3 приема

спортсменам

детям, беременным и кормящим женщинам

Примеры здоровых перекусов:

ягоды + орехи + йогурт

овощной салат с моцареллой и хлебцами

хумус с овощами

цельнозерновой хлеб с творожной намазкой, авокадо и зеленью

"Есть по зову ощущение "голода" и останавливаться, когда почувствовали сытость - отлично, но сейчас в период стресса у большинства наблюдается нарушение пищевого поведения и употребления пищи по зову эмоционального голода может приводить к излишнему весу", - добавила диетолог.