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Какое количество оптимально в сутки? Диетолог рассказала правду о соли

Фото: Полезная ли для организма соль (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Соль - это минерал, состоящий преимущественно из хлорида натрия (NaCl). Это одно из самых распространенных и важных веществ, используемых в повседневной жизни. Соль известна своим соленым вкусом и широко используется в качестве пищевого продукта для приготовления пищи, хранения продуктов и приправы. Она также играет ключевую роль в различных биологических процессах, в частности, в поддержании баланса жидкости в организме и нормального функционирования нервной системы.

Полезна ли для организма соль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эндокринолога и диетолога Анастасию Соколову в Instagram.

Полезна ли соль для организма

Соль необходима для работы нашего организма. Но то, что мы не добавляем ее, не означает, что наше потребление соли равно нулю.

Соль содержится повсюду: во всех готовых блюдах, в рыбе, продуктах моря, мясе, некоторых овощах и дополнительно досыпаем для усиления вкуса. 

Чрезмерное количество соли ухудшает работу сердечно-сосудистой системы. Следовательно, влияет на продолжительность жизни.

Оптимальное количество соли в сутки не должно превышать 5 г.
Диетолог сообщила, что в среднем украинцы потребляют 9-10 г соли в сутки.

Как уменьшить количество соли в рационе

  • отмерить себе 3-4 г отдельно и досаливать только из этой формочки
  • не добавлять соль дополнительно в заведениях
  • частично заменять соль на специи, это только улучшит вкус и аромат блюд.

Для справки

Соль извлекают из различных источников, таких как соляные шахты, морская вода (после испарения) или озера, где она осаждается естественным путем. В пищевой промышленности используется различные виды соли, в частности, поваренная соль, морская соль, каменная соль и йодированная соль, каждый из которых имеет свои особенности и применение.

 

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