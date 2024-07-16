Диетолог рассказала, что нужно есть и пить, чтобы лучше переносить жару

Режим питания

Частые и небольшие приемы пищи

По словам эксперта, в жару лучше употреблять пищу небольшими порциями. Делать это следует почаще, чтобы не перегружать организм и избежать ощущения тяжести в желудке.

Это поможет поддержать энергичность и избежать дискомфорта от переедания.

Три основных приема пищи

Если вы предпочитаете традиционный режим питания с тремя приемами пищи в день, вы можете продолжать это и в жаркую погоду.

Важно избегать переедания и обеспечивать достаточное потребление воды в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию и здоровье.

Легкий ужин

Ужинайте легко, особенно в жаркие дни. Тяжелая пища вечером может осложнить процесс засыпания и повысить температуру тела, что не желательно в условиях высокой температуры снаружи.

Какие продукты в приоритете

Водянистые фрукты и овощи

Арбуз, огурцы, помидоры, ягоды, персики и другие подобные продукты помогают с гидратацией.

Легкие белки

Курятина, рыба, морепродукты и бобовые - эти продукты легче перевариваются и не создают ощущение тяжести.

Цельные злаки

Такие продукты обеспечивают энергию и содержат большое количество клетчатки, что помогает с пищеварением.

Водный баланс

Важно пить воду в течение дня, даже если вы не испытываете жажды.

Рекомендуется выпивать не менее 2-3 литров воды в день в зависимости от вашей активности и внешней температуры.

Ограничьте алкоголь и кофеин

Такие напитки могут способствовать обезвоживанию организма.

Что есть

Бобовые

Включите в рацион насыщающие продукты - бобовые.

Они содержат много белка и клетчатки, что помогает ощущать сытость подольше.

Орехи и семена

Эти продукты богаты жирами и белками, которые также способствуют длительному ощущению сытости.

Избегайте острых и жирных блюд

Такие блюда могут вызвать обезвоживание и сильный дискомфорт.

Ешьте медленно и пережевывайте тщательно

Именно такая привычка поможет лучшему перевариванию и абсорбции питательных веществ.

Избегайте переедания

Переваривание пищи требует энергии и производит тепло. В частности, когда организм пытается охладить себя в жаркий день, дополнительное тепло от переваривания пищи может перегрузить систему терморегуляции, делая это сложнее.

Диетолог отметила, что не есть в аномальную жару - это нормальное явление. Однако полное избегание пищи может привести к ряду негативных последствий: энергетическому дефициту питательных веществ и уменьшению гидратации.