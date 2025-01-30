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Путь к долголетию. Диетолог сказала, что есть после 40, чтобы чтобы быть здоровым и не стареть

Как питание в 40 лет повлияет на человека в 70 (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые исследовали связь между питанием в 40 лет и его влиянием на самочувствие и смертность в 70. Важно избегать некоторых продуктов, которые могут забирать годы жизни.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о диете, которая будет препятствовать достижению долголетия.

Детали исследования

В течение 30 лет ученые наблюдали за:

  • 70 467 женщинами
  • 36 464 мужчинами

Все люди в начале исследования не имели хронических заболеваний.

В исследовании учение обнаружили, что люди, которые придерживались здоровой диеты с 40 лет и дальше, имели на 43% до 84% больше шансов хорошо работать физически и умственно в возрасте 70 лет по сравнению с теми, кто не придерживался такой диеты.

Важно не просто нормы белков, жиров и углеводов, а именно из каких они продуктов получены.

По словам диетолога Ольги Дорош, диета, в которой преобладают жиры или белки животного происхождения ускоряет смертность. Тогда, как питание, богатое жирами и белками растительного происхождения будет продлевать жизнь человека.

Например, слишком низкое потребление углеводов приводит к уменьшению потребления клетчатки, витаминов и минералов.

Чтобы дольше жить, человеку стоит есть больше:

  • овощей и фруктов
  • цельнозерновых продуктов
  • бобовых
  • орехов и семян
  • нежирных молочных продуктов

Избегать или частично исключить из рациона:

  • простые углеводы (в частности сахар)
  • продукты, богатые солью
  • насыщенные жиры (поэтому не тушим все в сметане, сливках, смальце, выбираем молочные продукты умеренной жирности, срезаем лишний жир с мяса и т.д.).
  • в идеале избегаем трансжиров (частично гидрогенизированные жиры)

Больше орехов

Стоит регулярно употреблять орехи, потому что они богаты растительным белком и ненасыщенными жирными кислотами, а это связывают со значительно более низким риском диабета 2 типа, болезней ССС, некоторых типов рака и общей смертностью.

Больше рыбы и меньше колбас

Преобладание в рационе белков растительного происхождения (бобовые, тофу) даст больше шансов на здоровое старение.

Рыба, яйца и птица должны преобладать над красным мясом.

"Колбасные изделия минимизируем, чтобы уменьшить потребление чрезмерного количества соли и насыщенных жиров", - добавила диетолог.

Растительные продукты, богатые полифенолами

Полифенолы - группа природных соединений, которые содержатся в продуктах растительного происхождения:

  • фрукты, овощи
  • кофе, чай, какао
  • соевые продукты
  • зерна, орехи, бобовые
  • зелень

Их употребление способствует здоровому микробиому, лучшему физическому и психическому здоровью.

От чего зависит долголетие

Важно помнить, что здоровое долголетие зависит не только от диеты, но и от других факторов таких как:

  • образ жизни
  • отказ от курения
  • регулярная физическая активность поддержка нормального веса
  • отказ или питье алкоголя в умеренных количествах

Это потенциально может увеличить ожидаемую продолжительность жизни без заболеваний примерно на 8-10 лет.

С возрастом люди больше подвержены к:

  • неинфекционным болезням
  • заболеваниям сердечно-сосудистой системы
  • потере мышечной массы
  • дефицитам питательных веществ

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош и сайт Upi.

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