Путь к долголетию. Диетолог сказала, что есть после 40, чтобы чтобы быть здоровым и не стареть

Ученые исследовали связь между питанием в 40 лет и его влиянием на самочувствие и смертность в 70. Важно избегать некоторых продуктов, которые могут забирать годы жизни.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о диете, которая будет препятствовать достижению долголетия.
В течение 30 лет ученые наблюдали за:
Все люди в начале исследования не имели хронических заболеваний.
В исследовании учение обнаружили, что люди, которые придерживались здоровой диеты с 40 лет и дальше, имели на 43% до 84% больше шансов хорошо работать физически и умственно в возрасте 70 лет по сравнению с теми, кто не придерживался такой диеты.
Важно не просто нормы белков, жиров и углеводов, а именно из каких они продуктов получены.
По словам диетолога Ольги Дорош, диета, в которой преобладают жиры или белки животного происхождения ускоряет смертность. Тогда, как питание, богатое жирами и белками растительного происхождения будет продлевать жизнь человека.
Например, слишком низкое потребление углеводов приводит к уменьшению потребления клетчатки, витаминов и минералов.
Чтобы дольше жить, человеку стоит есть больше:
Избегать или частично исключить из рациона:
Больше орехов
Стоит регулярно употреблять орехи, потому что они богаты растительным белком и ненасыщенными жирными кислотами, а это связывают со значительно более низким риском диабета 2 типа, болезней ССС, некоторых типов рака и общей смертностью.
Больше рыбы и меньше колбас
Преобладание в рационе белков растительного происхождения (бобовые, тофу) даст больше шансов на здоровое старение.
Рыба, яйца и птица должны преобладать над красным мясом.
"Колбасные изделия минимизируем, чтобы уменьшить потребление чрезмерного количества соли и насыщенных жиров", - добавила диетолог.
Растительные продукты, богатые полифенолами
Полифенолы - группа природных соединений, которые содержатся в продуктах растительного происхождения:
Их употребление способствует здоровому микробиому, лучшему физическому и психическому здоровью.
Важно помнить, что здоровое долголетие зависит не только от диеты, но и от других факторов таких как:
Это потенциально может увеличить ожидаемую продолжительность жизни без заболеваний примерно на 8-10 лет.
С возрастом люди больше подвержены к:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош и сайт Upi.