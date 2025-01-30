Ученые исследовали связь между питанием в 40 лет и его влиянием на самочувствие и смертность в 70. Важно избегать некоторых продуктов, которые могут забирать годы жизни.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о диете, которая будет препятствовать достижению долголетия.

Детали исследования

В течение 30 лет ученые наблюдали за:

70 467 женщинами

36 464 мужчинами

Все люди в начале исследования не имели хронических заболеваний.

В исследовании учение обнаружили, что люди, которые придерживались здоровой диеты с 40 лет и дальше, имели на 43% до 84% больше шансов хорошо работать физически и умственно в возрасте 70 лет по сравнению с теми, кто не придерживался такой диеты.

Важно не просто нормы белков, жиров и углеводов, а именно из каких они продуктов получены.

По словам диетолога Ольги Дорош, диета, в которой преобладают жиры или белки животного происхождения ускоряет смертность. Тогда, как питание, богатое жирами и белками растительного происхождения будет продлевать жизнь человека.

Например, слишком низкое потребление углеводов приводит к уменьшению потребления клетчатки, витаминов и минералов.

Чтобы дольше жить, человеку стоит есть больше:

овощей и фруктов

цельнозерновых продуктов

бобовых

орехов и семян

нежирных молочных продуктов

Избегать или частично исключить из рациона:

простые углеводы (в частности сахар)

продукты, богатые солью

насыщенные жиры (поэтому не тушим все в сметане, сливках, смальце, выбираем молочные продукты умеренной жирности, срезаем лишний жир с мяса и т.д.).

в идеале избегаем трансжиров (частично гидрогенизированные жиры)

Больше орехов

Стоит регулярно употреблять орехи, потому что они богаты растительным белком и ненасыщенными жирными кислотами, а это связывают со значительно более низким риском диабета 2 типа, болезней ССС, некоторых типов рака и общей смертностью.

Больше рыбы и меньше колбас

Преобладание в рационе белков растительного происхождения (бобовые, тофу) даст больше шансов на здоровое старение.

Рыба, яйца и птица должны преобладать над красным мясом.

"Колбасные изделия минимизируем, чтобы уменьшить потребление чрезмерного количества соли и насыщенных жиров", - добавила диетолог.

Растительные продукты, богатые полифенолами

Полифенолы - группа природных соединений, которые содержатся в продуктах растительного происхождения:

фрукты, овощи

кофе, чай, какао

соевые продукты

зерна, орехи, бобовые

зелень

Их употребление способствует здоровому микробиому, лучшему физическому и психическому здоровью.

От чего зависит долголетие

Важно помнить, что здоровое долголетие зависит не только от диеты, но и от других факторов таких как:

образ жизни

отказ от курения

регулярная физическая активность поддержка нормального веса

отказ или питье алкоголя в умеренных количествах

Это потенциально может увеличить ожидаемую продолжительность жизни без заболеваний примерно на 8-10 лет.

С возрастом люди больше подвержены к: