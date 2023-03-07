Диетолог рассказала, что нужно есть, чтобы быть здоровым и красивым

Для мозга⁣⁣⠀

Диетолог говорит, что для стимуляции работы мозга и повышения его активности нужно есть мясо птицы, морскую рыбу, яйца, орехи, семена, льняное масло, ягоды и зеленые овощи.

Здоровье сердца

Для хорошей работы сердца необходим комплексный набор витаминов и микроэлементов, особенно калий и магний. Их много в овощах, бобовых, цельных крупах и морских водорослях.

Цельные крупы и бобовые - нормализуют давление и сохраняют сосуды от "вредного" холестерина. ⁣⁣⠀

Зрение

Эксперт говорит, что есть много причин, почему зрение становится хуже. Чтобы избежать этого, следует есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, бета-каротин, С и Е.

В число таких продуктов входят зелень, овощи, ягоды, молочные продукты, орехи и горький шоколад.

Что есть, чтобы иметь крепкие кости

Костям нужны магний, кальций, фосфор и белок. Все эти вещества содержатся в зелени, овощах, фруктах, мясе, рыбе и яйцах.

Животные жиры диетолог советует употреблять в небольшом количестве. Также стоит чаще бывать на свежем воздухе в солнечные дни.

"Ведь под солнечными лучами в коже синтезируется витамин Д. Следите за уровнем витамина D в крови, особенно когда вы много времени проводите в помещениях", - говорится в сообщении.

Для красоты и молодости

Зелень, разноцветные ягоды и овощи являются основным источником антиоксидантов, которые помогают коже выглядеть гладкой и упругой.

Также не нужно забывать о животных жирах и маслах, которые сохраняют влагу в коже. ⁣⁣⠀