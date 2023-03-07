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Диетолог рассказала, что нужно есть, чтобы быть здоровым и красивым

Какие продукты способствуют здоровью кожи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек стремится быть здоровыми, бодрыми и хорошо выглядеть. Очень большую роль в этом играет наше питание. В частности, все, что мы едим, влияет на состояние организма и внешний вид.

Об этом сообщила диетолог Юлия Шевчук в Instagram.

Для мозга⁣⁣⠀

Диетолог говорит, что для стимуляции работы мозга и повышения его активности нужно есть мясо птицы, морскую рыбу, яйца, орехи, семена, льняное масло, ягоды и зеленые овощи.

Здоровье сердца

Для хорошей работы сердца необходим комплексный набор витаминов и микроэлементов, особенно калий и магний. Их много в овощах, бобовых, цельных крупах и морских водорослях.

Цельные крупы и бобовые - нормализуют давление и сохраняют сосуды от "вредного" холестерина. ⁣⁣⠀

Зрение

Эксперт говорит, что есть много причин, почему зрение становится хуже. Чтобы избежать этого, следует есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, бета-каротин, С и Е.

В число таких продуктов входят зелень, овощи, ягоды, молочные продукты, орехи и горький шоколад.

Что есть, чтобы иметь крепкие кости

Костям нужны магний, кальций, фосфор и белок. Все эти вещества содержатся в зелени, овощах, фруктах, мясе, рыбе и яйцах.

Животные жиры диетолог советует употреблять в небольшом количестве. Также стоит чаще бывать на свежем воздухе в солнечные дни.

"Ведь под солнечными лучами в коже синтезируется витамин Д. Следите за уровнем витамина D в крови, особенно когда вы много времени проводите в помещениях", - говорится в сообщении.

Для красоты и молодости

Зелень, разноцветные ягоды и овощи являются основным источником антиоксидантов, которые помогают коже выглядеть гладкой и упругой.

Также не нужно забывать о животных жирах и маслах, которые сохраняют влагу в коже. ⁣⁣⠀

Ранее мы сообщали, какие продукты помогают быстро согреться.

Также мы писали, как нельзя мыть продукты перед приготовлением.

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