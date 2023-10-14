Диетолог рассказала, что добавить в рацион осенью, чтобы не болеть в течение сезона

Что следует сделать с рационом

Используйте принципы цветотерапии (например, яркие, красные и оранжевые продукты повышают настроение и стимулируют активность). В холодный период может быть сложно удержаться от переедания, поскольку мы ищем больше комфорта в еде, поэтому эмоции можно искать в цветах, интересных вкусах, теплых текстурах и т. д.

Употреблять согревающие продукты и напитки. Следите за уровнем сахара в напитках и отдавайте предпочтение безалкогольным вариантам. Так же можно делать упор на горячих блюдах.

Увеличьте долю овощей в приготовленном или квашеном виде по сравнению с летним периодом. Если летом преобладали свежие овощи, то сейчас их можно запекать.

Введите в рацион разные каши и бобовые. Добавляйте цитрусовые, киви, квашеные овощи в качестве источников витамина С.

Не увеличивайте количество калорий слишком заметно. В ежедневном меню будет достаточно повышения на 150-200 калорий больше, чем летом. Но следует отказаться от жестких ограничений в калориях.

Обогащайте рацион железом. Печень и телятина могут поддержать уровень энергии и предотвратить анемию.

Что делать с витамином D

Его можно получить из рыбы, яиц, молочных продуктов, но человек не съест за раз то количество этих продуктов, из которого получит дневную норму витамина.

Например, 2000 МО - это 400 граммов жирной рыбы, 400 граммов твердого сыра, банка икры или девять яиц. Поэтому следует принимать витамин D дополнительно.

Какая именно доза требуется зависит от вашего образа жизни, региона проживания, фортификации, возраста и сопутствующих заболеваний.

Какие овощи доступны в холодный сезон

Осеннее меню может содержать:

тыква

свекла

баклажаны

морковь

сладкий перец

все виды капусты

картофель

батат

сельдерей

корень петрушки

пастернак

дайкон

редьку

Некоторые из этих овощей вы можете даже заморозить на зиму. Если какие-либо из них вы еще не добавили в ежедневный рацион, то обязательно сделайте это. Достаточное количество витаминов и микроэлементов поможет вашему организму легче переносить вирусы и адаптироваться к холоду.