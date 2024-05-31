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Диетолог рассказала правду о нахваленных "зеленых порошках" и действительно ли они помогают

Пятница 31 мая 2024 10:05
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Диетолог рассказала правду о нахваленных "зеленых порошках" и действительно ли они помогают Что стоит знать о прорекламированных "зеленых порошках" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Сейчас в Интернете можно попасть на рекламу о нахваленных всеми зеленых порошках. Речь идет о диетических добавках, содержащих измельченные фрукты и овощи. Однако, стоит знать, работают ли они на самом деле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Что известно о "зеленых порошках"

Эксперт рассказала, что не нужно спешить включать в свой рацион нахваленные всеми зеленые порошки.

Производители говорят, что их употребление оздоровит организм благодаря дополнительному источнику витаминов, минералов и антиоксидантов.

Быстро укрепит работу кишечника, улучшит иммунитет, повысит уровень энергии и даже ускорит метаболизм.

Стоит ли принимать добавки

Эти добавки не могут заменить диету, богатую фруктами, овощами, сложными углеводами и достаточным количеством белка, но действительно могут являться дополнительным средством получения питательных веществ.

Однако, вместо того, чтобы полагаться исключительно на пищевые добавки, старайтесь получать все необходимое из пищи.

Перед употреблением любых "зеленых" добавок:

  • проконсультируйтесь с диетологом. Особенно если у вас есть аллергия или если вы принимаете определенные лекарства
  • читайте этикетку и ингредиенты. Некоторые порошки могут содержать добавленный сахар, искусственные добавки или даже кофеин, другие продукты могут быть предназначены для спортсменов
  • многие порошки включают длинный список ингредиентов, как травы и адаптогены, которые могут быть опасны для людей с определенными заболеваниями, такими как диабет, высокое кровяное давление, заболевания печени или почек
  • если у вас СПК или вы чувствуете вздутие живота или газы, данные порошки могут ухудшить ваши симптомы

Ранее мы сообщали о наиболее опасных пищевых добавках для человека.

Также мы писали, что помогает снизить уровень холестерина в крови.

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