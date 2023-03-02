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Диетолог рассказала, каким маслом лучше всего заправлять салаты

Чем лучше заправлять салаты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Салат - это уникальное блюдо, которое может украсить любой праздничный стол. Чтобы салаты были всегда на высоте, нужно правильно их заправлять.

Об этом сообщила диетолог Людмила Паламарчук в Instagram.

Какое масло выбрать

По ее словам, лучше всего для заправки салатов подходят нерафинированные масла:

  • оливковое extra virgin;
  • масло авокадо;
  • льняное масло.

Как правильно заправлять

Салаты, в состав которых входят свежие овощи, солят и заправляют непосредственно перед подачей на стол. Если в состав заправки входит соль, салат можно либо не солить совсем, либо уменьшить количество соли по вашему вкусу.

Рыбные и мясные салаты можно заправить и солить за несколько часов до подачи и дать им постоять в холодильнике, чтобы они просочились.

Добавим, что любые салаты нужно солить до того, как добавить основной соус либо масло. В противном случае соль будет слишком ярко ощущаться.

Топ салатных заправок

Итальянская заправка

Для приготовления такой заправки необходимо 150 мл оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 2 ст ложки лимонного сока, 60 мл красного винного уксуса, дижонской горчицы - 2 ст ложки, 1 чайная ложка сахара, свежая зелень по вкусу, соль и молотый перец по вкусу

Все ингредиенты следует перебить блендером до однородного состояния.

Сырная заправка

80 мл оливкового масла, 100 мл винного уксуса, 200 г тертого пармезана, соль, молотый перец по вкусу, 1 чайная ложка сахара и свежая зелень. Все ингредиенты нужно соединить и перебить блендером.

Раньше мы сообщали, как отварить куриное филе для салата, чтобы его не испортить.

Также мы писали, какой салат нужно есть зимой. Он содержит множество витаминов.

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диетологсалатОлия