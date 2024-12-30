Диетолог рассказала, в каком виде полезнее всего есть сало
Сало называют суперпродуктом, который занимает особое место на кухне каждой украинской хозяйки. Такой продукт важно употреблять в правильном виде и знать о безопасной дозе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Чем полезно сало
По словам эксперта, сало - жирный продукт, в нем много калорий.
"Сало является чрезвычайно полезным продуктом, особенно в холодный период времени. Осенью и зимой обязательно добавьте в рацион небольшой кусочек сала", - говорится в сообщении.
Благодаря употреблению сала вы будете положительно влиять на многие звенья своего рациона:
- иммунитет
- энергетические системы - то есть вы будете создавать определенный тепловой эффект, будете дольше держать уровень энергии и лучше будете согреваться
- улучшает настроение
- влияет на биохимию головного мозга и питает его
Диетолог добавила, если вы хотите дополнительным образом влиять на свое психоэмоциональное состояние, то небольшой кусочек сала очень будет полезным.
Также суперпродукт содержит такие полезные свойства:
- витамины: А, В1, В2, В3, В6, В12, D, E и минералы: кальций, магний, цинк, железо, фосфор, селен
- незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам
- содержит холин - это витамин B-комплекса, участвующий в метаболизме, играющий важную роль в обмене жиров
- лецитин, содержащийся в сале, благоприятно влияет на сосуды и клеточные мембраны, укрепляет их и делает более эластичными
- содержит арахидоновую кислоту, поскольку организм человека не синтезирует ее в достаточном количестве для покрытия ее потребности, ее нужно вносить с пищей
В каком виде употреблять
Лучше всего употреблять сало в соленом или маринованном виде.
Для того, чтобы получить максимум пользы при употреблении сала, нужно помнить, что только умеренное потребление сала принесет пользу.
Употребляйте сало лучше утром или же в обед - именно в это время кроме полезных веществ, организм получит мощную энергетическую подпитку.
Важно, если вы имеете проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала, употребляйте в небольших количествах свежее или свежемороженое по рекомендации врача.
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