Диетолог рассказала, в каком виде полезнее всего есть сало

Сало называют суперпродуктом, который занимает особое место на кухне каждой украинской хозяйки. Такой продукт важно употреблять в правильном виде и знать о безопасной дозе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Чем полезно сало

По словам эксперта, сало - жирный продукт, в нем много калорий.

"Сало является чрезвычайно полезным продуктом, особенно в холодный период времени. Осенью и зимой обязательно добавьте в рацион небольшой кусочек сала", - говорится в сообщении.

Благодаря употреблению сала вы будете положительно влиять на многие звенья своего рациона:

иммунитет

энергетические системы - то есть вы будете создавать определенный тепловой эффект, будете дольше держать уровень энергии и лучше будете согреваться

улучшает настроение

влияет на биохимию головного мозга и питает его

Диетолог добавила, если вы хотите дополнительным образом влиять на свое психоэмоциональное состояние, то небольшой кусочек сала очень будет полезным.

Также суперпродукт содержит такие полезные свойства:

витамины: А, В1, В2, В3, В6, В12, D, E и минералы: кальций, магний, цинк, железо, фосфор, селен

незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам

содержит холин - это витамин B-комплекса, участвующий в метаболизме, играющий важную роль в обмене жиров

лецитин, содержащийся в сале, благоприятно влияет на сосуды и клеточные мембраны, укрепляет их и делает более эластичными

содержит арахидоновую кислоту, поскольку организм человека не синтезирует ее в достаточном количестве для покрытия ее потребности, ее нужно вносить с пищей

В каком виде употреблять

Лучше всего употреблять сало в соленом или маринованном виде.

Для того, чтобы получить максимум пользы при употреблении сала, нужно помнить, что только умеренное потребление сала принесет пользу.

Употребляйте сало лучше утром или же в обед - именно в это время кроме полезных веществ, организм получит мощную энергетическую подпитку.

Важно, если вы имеете проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала, употребляйте в небольших количествах свежее или свежемороженое по рекомендации врача.