Диетолог рассказала, кому нельзя пить воду во время еды

Если вы следите за своим здоровьем, то следует знать, можно ли пить воду во время еды. К тому же есть некоторые люди, которых категорически нельзя пить воду во время еды, ведь это может навредить организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
По словам эксперта, питье воды во время еды разбавляет желудочный сок, уменьшается кислотность и дезактивируются пищеварительные ферменты. Однако от супа почему-то такого влияния нет.
Научные исследования показывают, что жидкости, которые мы пьем во время еды, оказывают минимальное влияние на концентрацию HCL и желудок быстро адаптируется, производя больше кислоты, если это нужно для пищеварения.
Так же нет доказанного влияния на ферменты. По сравнению с едой жидкость быстро покидает желудок и не задерживается там достаточно долго, чтобы существенно повлиять на пищеварение.
Питье воды или других жидкостей во время еды может помочь еде легче проходить через пищевод к желудку, лучше формировать пищевой комочек, облегчая жевание и глотание.
"То, что в народе "сухомятка" точно целесообразнее будет запить жидкостью, как на мене", - говорится в сообщении.
К тому же питье жидкости помогает транспортировать питательные вещества к клеткам. Однако кофе, какао и чаи действительно лучше разделить во времени с приемом пищи, особенно людям с анемией, дефицитом железа.
Питье воды перед едой или во время может помочь снизить общее количество потребленных калорий.
Потреблять достаточно жидкости важно людям всех возрастов. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду вне зависимости от приемов пищи.
Нет единой для всех нормы потребления жидкости, ведь потребность в гидрации зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности и физического состояния.
Надежным показателем достаточной гидрации является цвет мочи - она должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды.
Единых норм потребления жидкости для детей нет, но примерно советы следующие:
Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью может быть рекомендовано
избегать большого количества жидкости во время еды, поскольку это может повысить давление желудка и вызвать неприятную симптоматику.
Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно пить газировку.
Также мы писали, зачем нужно пить теплую воду с утра и что даст вам эта привычка.