Диетолог рассказала, кому нельзя пить воду во время еды

Что происходит во время питья воды

По словам эксперта, питье воды во время еды разбавляет желудочный сок, уменьшается кислотность и дезактивируются пищеварительные ферменты. Однако от супа почему-то такого влияния нет.

Научные исследования показывают, что жидкости, которые мы пьем во время еды, оказывают минимальное влияние на концентрацию HCL и желудок быстро адаптируется, производя больше кислоты, если это нужно для пищеварения.

Так же нет доказанного влияния на ферменты. По сравнению с едой жидкость быстро покидает желудок и не задерживается там достаточно долго, чтобы существенно повлиять на пищеварение.

Питье воды или других жидкостей во время еды может помочь еде легче проходить через пищевод к желудку, лучше формировать пищевой комочек, облегчая жевание и глотание.

"То, что в народе "сухомятка" точно целесообразнее будет запить жидкостью, как на мене", - говорится в сообщении.

К тому же питье жидкости помогает транспортировать питательные вещества к клеткам. Однако кофе, какао и чаи действительно лучше разделить во времени с приемом пищи, особенно людям с анемией, дефицитом железа.

Питье воды перед едой или во время может помочь снизить общее количество потребленных калорий.

Нормы питья воды и график

Потреблять достаточно жидкости важно людям всех возрастов. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду вне зависимости от приемов пищи.

Нет единой для всех нормы потребления жидкости, ведь потребность в гидрации зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности и физического состояния.

Надежным показателем достаточной гидрации является цвет мочи - она должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды.

Единых норм потребления жидкости для детей нет, но примерно советы следующие:

младенцам от 8 месяцев: 150 мл/кг веса в день

дошкольникам: 100 мл/кг веса в день

подросткам: 50 мл/кг веса в день

Кому нельзя пить воду во время еды

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью может быть рекомендовано

избегать большого количества жидкости во время еды, поскольку это может повысить давление желудка и вызвать неприятную симптоматику.