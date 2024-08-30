Диетолог рассказала, кому нельзя пить воду во время еды
Если вы следите за своим здоровьем, то следует знать, можно ли пить воду во время еды. К тому же есть некоторые люди, которых категорически нельзя пить воду во время еды, ведь это может навредить организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
Что происходит во время питья воды
По словам эксперта, питье воды во время еды разбавляет желудочный сок, уменьшается кислотность и дезактивируются пищеварительные ферменты. Однако от супа почему-то такого влияния нет.
Научные исследования показывают, что жидкости, которые мы пьем во время еды, оказывают минимальное влияние на концентрацию HCL и желудок быстро адаптируется, производя больше кислоты, если это нужно для пищеварения.
Так же нет доказанного влияния на ферменты. По сравнению с едой жидкость быстро покидает желудок и не задерживается там достаточно долго, чтобы существенно повлиять на пищеварение.
Питье воды или других жидкостей во время еды может помочь еде легче проходить через пищевод к желудку, лучше формировать пищевой комочек, облегчая жевание и глотание.
"То, что в народе "сухомятка" точно целесообразнее будет запить жидкостью, как на мене", - говорится в сообщении.
К тому же питье жидкости помогает транспортировать питательные вещества к клеткам. Однако кофе, какао и чаи действительно лучше разделить во времени с приемом пищи, особенно людям с анемией, дефицитом железа.
Питье воды перед едой или во время может помочь снизить общее количество потребленных калорий.
Нормы питья воды и график
Потреблять достаточно жидкости важно людям всех возрастов. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду вне зависимости от приемов пищи.
Нет единой для всех нормы потребления жидкости, ведь потребность в гидрации зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности и физического состояния.
Надежным показателем достаточной гидрации является цвет мочи - она должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды.
Единых норм потребления жидкости для детей нет, но примерно советы следующие:
- младенцам от 8 месяцев: 150 мл/кг веса в день
- дошкольникам: 100 мл/кг веса в день
- подросткам: 50 мл/кг веса в день
Кому нельзя пить воду во время еды
Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью может быть рекомендовано
избегать большого количества жидкости во время еды, поскольку это может повысить давление желудка и вызвать неприятную симптоматику.
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