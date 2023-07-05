Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть вишню, и чем она полезней черешни

В Украине сейчас сезон черешен и вишен. Многие из нас любят лакомиться этими ягодами, но не все знают, какой из плодов более полезный.
Чем вишня полезнее черешни рассказала на Facebook диетолог Светлана Фус.
Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше чем в черешне. Вишня характеризуется достаточно высоким содержанием бета-каротина (в 100 г – 15% суточной нормы) и это гораздо больше, чем в черешне.
Темно-красный цвет спелым вишням и черешням придают растительные пигменты антоцианы, эти вещества блокируют воспалительные процессы. Они содержатся также во многих других темно-красных ягодах, например, в ежевике, смородине, землянике.
Вишня и черешня - низкокалорийные. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50-62 ккал. Вишня чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равняется 22.
В черешне индекс также низкий, он равен 25. В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5- 8 % от дневной нормы в 100 граммах ягод.
Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержат мелатонин - гормон, улучшающий сон, оказывает антидепрессивное действие.
Светлана напомнила, что рекомендованная норма фруктов (ягод) в день - не более 300 граммов.
Как мы ранее писали, на украинском рынке необычная ягода стала очень популярной.
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