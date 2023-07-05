Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть вишню, и чем она полезней черешни

Чем вишня полезнее черешни

Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше чем в черешне. Вишня характеризуется достаточно высоким содержанием бета-каротина (в 100 г – 15% суточной нормы) и это гораздо больше, чем в черешне.

Темно-красный цвет спелым вишням и черешням придают растительные пигменты антоцианы, эти вещества блокируют воспалительные процессы. Они содержатся также во многих других темно-красных ягодах, например, в ежевике, смородине, землянике.

Вишня и черешня - низкокалорийные. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50-62 ккал. Вишня чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равняется 22.

В черешне индекс также низкий, он равен 25. В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5- 8 % от дневной нормы в 100 граммах ягод.

Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержат мелатонин - гормон, улучшающий сон, оказывает антидепрессивное действие.

Чем полезны вишня и черешня

Положительно действует на работу сердца и состояние сосудов

Оказывает положительное влияние на уровень кровяного давления

Помогает в работе нервной системе

Служит для профилактики простудных заболеваний

Улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, помогает при запорах

Хорошо влияет на сетчатку глаза, состояние волос и ногтей

Кому нельзя есть вишню

Людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта

При язве или гастрите с повышенной кислотностью

При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от их употребления

Из-за высокого содержания органических кислот употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали

Светлана напомнила, что рекомендованная норма фруктов (ягод) в день - не более 300 граммов.