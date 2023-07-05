Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть вишню, и чем она полезней черешни
В Украине сейчас сезон черешен и вишен. Многие из нас любят лакомиться этими ягодами, но не все знают, какой из плодов более полезный.
Чем вишня полезнее черешни рассказала на Facebook диетолог Светлана Фус.
Чем вишня полезнее черешни
Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше чем в черешне. Вишня характеризуется достаточно высоким содержанием бета-каротина (в 100 г – 15% суточной нормы) и это гораздо больше, чем в черешне.
Темно-красный цвет спелым вишням и черешням придают растительные пигменты антоцианы, эти вещества блокируют воспалительные процессы. Они содержатся также во многих других темно-красных ягодах, например, в ежевике, смородине, землянике.
Вишня и черешня - низкокалорийные. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50-62 ккал. Вишня чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равняется 22.
В черешне индекс также низкий, он равен 25. В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5- 8 % от дневной нормы в 100 граммах ягод.
Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержат мелатонин - гормон, улучшающий сон, оказывает антидепрессивное действие.
Чем полезны вишня и черешня
- Положительно действует на работу сердца и состояние сосудов
- Оказывает положительное влияние на уровень кровяного давления
- Помогает в работе нервной системе
- Служит для профилактики простудных заболеваний
- Улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, помогает при запорах
- Хорошо влияет на сетчатку глаза, состояние волос и ногтей
Кому нельзя есть вишню
- Людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта
- При язве или гастрите с повышенной кислотностью
- При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от их употребления
- Из-за высокого содержания органических кислот употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали
Светлана напомнила, что рекомендованная норма фруктов (ягод) в день - не более 300 граммов.
Как мы ранее писали, на украинском рынке необычная ягода стала очень популярной.
А также мы рассказывали о том, что будет с ценами на черешню в 2023 году.