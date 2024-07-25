Диетолог рассказала, когда происходят изменения в теле при похудении
Потеря или набор веса - это отдельный путь каждого, ведь все разные. При похудении все часто паникуют, что не происходят изменения в тела и вес стоит на месте. Есть определенные вещи, которые будут только способствовать достижению целей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Галины Сеник.
Что следует сделать
По словам эксперта, можно увидеть уменьшение объемов в талии, если прислушиваться к своему организму.
В частности, стоит:
- адаптировать рекомендации врачей, если у человека есть другие проблемы со здоровьем
- скорректировать рацион в сторону расширения и увеличения - добавить фрукты и больше углеводов
- взвесить особенности организма и поведение тела
Диетолог отметила, что уже через 2 недели работы над собой произойдет уменьшение талии.
После этого следует уже подробно корректировать рацион:
- работать над цветовой гаммой
- расширять углеводы в рационе
- адаптировать поздний завтрак и перекус
- подобрать легкую белковую пищу на ужин
"И в общем-то все персонализируем, чтобы было комфортно именно. Ведь нам нужно учесть режим работы с особенностями и грамотно адаптировать у него питание", - рассказала диетолог.
После этого необходимо провести работу с гликированным гемоглобином, а также сном.
Далее после всех проведенных процессов произойдут изменения с организмом и желанные уменьшения веса и талии.
От каких продуктов отказаться при похудении
Фаст-фуд
Это низкокачественная, высококалорийная пища, содержащая большое количество жиров и углеводов.
Причина в том, что фаст-фуд содержит высокое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Майонез
Он содержит множество жиров и калорий, что делает его не лучшим выбором для тех, кто хочет похудеть. Употребление большого количества майонеза связано с риском развития ожирения.
Чипсы и другие закуски
Они обычно содержат большое количество жиров и углеводов, что делает их очень калорийными. Кроме того, они не содержат достаточного количества питательных веществ и провоцируют более частые перекусы, что непозволительно при диете.
Сладости
Сладости, такие как конфеты, пирожные, шоколад и другие сладкие закуски, содержат большое количество сахара и калорий. Потребление большого количества сладостей может привести к набору лишних килограммов и риску развития заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара.
Алкоголь
Такой продукт содержит множество калорий.
Например, стандартный бокал красного вина содержит около 133 калорий, а бокал пива - около 239 калорий.
Раньше мы сообщали, когда лучше всего тренироваться для более эффективного похудения.
Также мы писали, как семья и партнер способствуют набору лишнего веса.