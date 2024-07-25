Диетолог рассказала, когда происходят изменения в теле при похудении

Потеря или набор веса - это отдельный путь каждого, ведь все разные. При похудении все часто паникуют, что не происходят изменения в тела и вес стоит на месте. Есть определенные вещи, которые будут только способствовать достижению целей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Галины Сеник.

Что следует сделать

По словам эксперта, можно увидеть уменьшение объемов в талии, если прислушиваться к своему организму.

В частности, стоит:

адаптировать рекомендации врачей, если у человека есть другие проблемы со здоровьем

скорректировать рацион в сторону расширения и увеличения - добавить фрукты и больше углеводов

взвесить особенности организма и поведение тела

Диетолог отметила, что уже через 2 недели работы над собой произойдет уменьшение талии.

После этого следует уже подробно корректировать рацион:

работать над цветовой гаммой

расширять углеводы в рационе

адаптировать поздний завтрак и перекус

подобрать легкую белковую пищу на ужин

"И в общем-то все персонализируем, чтобы было комфортно именно. Ведь нам нужно учесть режим работы с особенностями и грамотно адаптировать у него питание", - рассказала диетолог.

После этого необходимо провести работу с гликированным гемоглобином, а также сном.

Далее после всех проведенных процессов произойдут изменения с организмом и желанные уменьшения веса и талии.

От каких продуктов отказаться при похудении

Фаст-фуд

Это низкокачественная, высококалорийная пища, содержащая большое количество жиров и углеводов.

Причина в том, что фаст-фуд содержит высокое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Майонез

Он содержит множество жиров и калорий, что делает его не лучшим выбором для тех, кто хочет похудеть. Употребление большого количества майонеза связано с риском развития ожирения.

Чипсы и другие закуски

Они обычно содержат большое количество жиров и углеводов, что делает их очень калорийными. Кроме того, они не содержат достаточного количества питательных веществ и провоцируют более частые перекусы, что непозволительно при диете.

Сладости

Сладости, такие как конфеты, пирожные, шоколад и другие сладкие закуски, содержат большое количество сахара и калорий. Потребление большого количества сладостей может привести к набору лишних килограммов и риску развития заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара.

Алкоголь

Такой продукт содержит множество калорий.

Например, стандартный бокал красного вина содержит около 133 калорий, а бокал пива - около 239 калорий.