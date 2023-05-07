Диетолог рассказала, какие продукты помогают бороться со стрессом: полезный список

Какие продукты помогают справляться со стрессом

"Мы живем в состоянии стресса, но каждому необходимо заботиться о себе и своем здоровье при любых условиях. Сегодня поговорим о продуктах, влияющих на наше настроение", - говорит эксперт.

Она добавляет, что влияют на настроение, так называемые нейротрансмиттеры - серотонин, норепинефрин, допамин, эндорфин и триптофан. Благодаря им мы чувствуем себя уверенно, чувствуем прилив жизненных сил и положительных эмоций, воспринимаем мир в более ярких красках.

"Если количество нейротрансмиттеров в организме уменьшается, настроение, соответственно, снижается. Чаще всего это происходит из-за стрессов, недостатка сна и отдыха, нарушения питания. Конечно способствуют улучшению настроения активный отдых и занятия спортом. И у кого есть такая возможность, нужно ее использовать", - говорит Фус.

Также она отмечает, что употребление некоторых продуктов будет способствовать выработке нейромедиаторов и поможет немного улучшить настроение.

Говядина

Отдельные виды мяса (курица, говядина, свинина) содержит кислоту тирозин, увеличивающую уровень допамина и норепинефрина. Это улучшает настроение, концентрацию внимания и память человека.

К тому же мясо - это источник витамина В12, который помогает справиться с бессонницей и депрессией. Входящее в состав мяса железо поддерживает насыщенность клеток организма кислородом и, таким образом, заряжает его энергией. Предпочтение следует отдавать куриному мясу.

Рыба

Жирная рыба (тунец, форель, сельдь, сардины, скумбрия, лосось, щепа, семга) богата омега-3 жирными кислотами, необходимыми для поддержания активной работы мозга. Эту же функцию выполняет витамин В6, содержащийся в рыбе.

Банан

Бананы принадлежат к группе известнейших продуктов-антидепрессантов. В них помимо серотонина содержится витамин В6, необходимый для поднятия настроения. Эти фрукты будут полезны и при хронической усталости.

Орехи

В орехах, как и в жирной рыбе, есть омега-3 жирные кислоты, способные обеспечивать правильную работу клеток мозга и устранять симптомы депрессии. Также орехи содержат триптофан, витамин В6 и минерал селен, способствующий улучшению настроения.

Острый перец

Если вы регулярно добавляете перец в блюда, то спокойнее будете чувствовать себя. А все благодаря натуральному ингредиенту капсаицину, который придает блюдам остроту и стимулирует нервные окончания во рту. В ответ на такое влияние мозг выделяет эндорфины.

Шоколад

Какао-бобы, из которых получают шоколад, содержат вещество фенилэтиламин, благодаря которому в организме вырабатываются известные гормоны счастья - эндорфины. Кроме того, какао-бобы богаты магнием, снимающим стресс.

Но эти полезные качества обладает только черный шоколад, молочный менее полезным. 20 г шоколада в день является хорошим дополнением к антистрессовому питанию.

Овсяная и гречневая каши

Овсянка и гречка имеют в своем составе триптофан, который при переработке в организме способствует образованию одного из гормонов счастья - серотонина.

Яйца

В яйцах содержатся важные жирные кислоты, витамины А, Е, D, триптофан, каротины и витамины группы B. Так что немного улучшить настроение способна даже простая яичница.

Сыр

Любые виды сыров способны поднять настроение благодаря содержанию в них антистрессовых аминокислот: тирамина, триктамина и фенилэтиламина. Кусочек любого сыра поднимет настроение и восстановит силы.