Диетолог рассказала, какие перекусы давать ребенку в школу, чтобы он охотно их съедал

Каким должен быть рацион у школьника

"Я уверена, что подавляющее большинство родителей знают, что такое здоровое питание, стараются и детей приучать к нему. Но не всем это удается. Кому-то за неимением времени, кто-то устал уговаривать ребенка есть полезное, когда он это не любит, кто-то просто не понимает: не вся продающаяся в магазинах еда здоровая", - пишет диетолог.

При этом она отмечает, что от того, как будет питаться ребенок, зависит состояние его здоровья не только сейчас, но и в будущем. Диетолог советует придерживаться следующих правил, чтобы обеспечить ребенку правильное питание.

Планируйте питание ребенка

Определите необходимый объем пищи с учетом не только возраста, но и веса, и роста ребенка. Необходимо распределить еду на 5 приемов и найти, что дать в школу, а что ребенок будет есть дома. ⁣

Обсуждайте с ребенком меню

"В столовых школьники очень часто не съедают всю порцию или вообще не едят такую еду. Об этом нужно знать родителям и предлагать ребенку брать еду с собой. Давать то, что он точно съест. Иногда родители навязывают детям свои вкусы, не учитывают, что у ребенка в школьном возрасте есть свои любимые продукты", - отмечает Фус.⁣⁣⠀

Не забывайте о полезных сладостях

"Когда ребенок тратит много энергии - физической и умственной, без быстрых источников глюкозы, как правило, не обойтись. До нормального обеда или перекуса, вместо батончиков, булок, печенья, вафель с трансжирами и большим содержанием сахара, можно дать ребенку сладости домашнего приготовления", - советует диетолог.⁣⁣⠀

Соблюдайте принцип разнообразия

Старайтесь всегда предлагать ребенку разнообразную пищу. Это увеличит шансы, что он будет есть охотно. ⁣⁣

Следите за соблюдением водного режима

Важно напоминать ребенку о необходимости пить воду. Не заменяйте воду сладкими напитками или соками.⁣⁣⠀

Помните о красивом виде еды

Ребенок с удовольствием поест из хорошего ланчбокса, особенно если он выбрал его сам. Заботьтесь о том, чтобы еда всегда выглядела аппетитно.

Варианты здоровых перекусов⁣⁣