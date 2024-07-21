RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Диетолог рассказала, какие напитки и продукты помогут охладиться в сильную жару

Какие продукты и напитки выбирать в сильную жару (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето в разгаре, но в сильно жаркие дни трудно наслаждаться таким периодом. Когда воздух нагревается до +30 градусов, то становится не очень комфортно и жара очень утомительна. Следует знать, что есть и пить летом для поддержания организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

В такую жару не хочется абсолютно ничего, а с уменьшением аппетита увеличивается количество перекусов, часто не очень нутритивно ценных для организма и большое количество холодных газированных или кофейных напитков для утоления жажды.

Ограничение кофеина

По словам диетолога, следует ограничить употребление кофеина до 400 мг в день.

Помните, что такие напитки, как айс-лате, оранж кофе и другие, могут привести к большей потере жидкости благодаря мочегонному эффекту.

Поэтому простая вода - это лучший источник утоления жажды и поддержания оптимальной гидратации организма.

Для того чтобы сделать ее более освежающей, добавляйте: лимон, грейпфрут, огурец, мяту, имбирь, кардамон, арбуз.

"Обратите внимание на охлажденный зеленый чай с жасмином, это очень классно вкусно и освежает", - написала она.

Увлажняющие продукты

Общее суточное потребление жидкости не должно состоять только из напитков. Различные продукты также снабжают воду, и некоторые из них достаточно увлажняют.

К примеру:

  • ﻿﻿огурец
  • кабачок
  • сельдерей
  • арбуз
  • капуста
  • кейл
  • помидоры

Уменьшите порцию

Если ваш аппетит упал, попробуйте снизить вашу обычную порцию. Помните, самый плотный прием пищи - это обед, на ужин употребляйте больше сырых или термообработанных овощей.

Не забывайте о сезонных ягодах и фруктах. Балансируйте тарелку правильно, это
поможет избежать дискомфорта и тяжести в течение дня и лучше пережить жару.

Осторожно с колбасными продуктами

Будьте бдительны к таким продуктам, как колбасные изделия, сырое мясо и
рыба, молочные продукты, сливки, исключите продукты, которые при условиях такой температуры скоропортятся.

К тому же следует избегать по возможности доставок в эту пору.

Холодные супы

Разбавьте рацион холодными супами, такие как гаспачо и холодный борщ.

Вы получите максимум пользы и вкуса и приятной прохлады после съеденного.
Идеально подойдет для обеда.

Углеводы

Это источник энергии для организма и, казалось бы, они должны улучшать самочувствие.

Однако быстроусвояемые углеводы приводят к быстрому повышению сахара в крови, в ответ на это поджелудочная железа производит большое количество инсулина.

Стремясь снова пополнить запасы энергии, рука инстинктивно будет тянуться к очередной порции вредных вкусностей.

Поэтому ограничиваем, а лучше вообще исключить такие продукты как промышленное печенье, конфеты, мороженое, соки, изделия из белой муки и т.д.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДиетологНапитки