Диетолог рассказала, какие макароны купить и как их приготовить, чтобы не навредить фигуре

Как купить полезные макароны

Макароны содержат сложные углеводы, витамины группы В и минералы. Все зависит от того, какие макароны выбирать, как готовить и сколько и с чем употреблять.

Макароны есть таких видов:

из мягких сортов пшеницы

из твердых сортов пшеницы

цельнозерновые

По словам диетолога Галины Сеник, лучше выбирать макароны среди двух последних из списка - у них будет гораздо больше белка и клетчатки.

Цельнозерновые или макароны твердых сортов обычно более темные и менее гладкие. Выбирайте крупные формы, они будут меньше развариваться, а потому будут дольше усваиваться.

Когда приобретаете макароны, не доверяйте просто надписи на лицевой стороне пачки, а лучше всего проверять состав. Все потому, что часто производители смешивают сорта, например 50/50. Или же добавляют в состав красители, таким образом изделия кажутся более темными и более похожими на макароны твердых сортов.

Следует ориентироваться на то, что качественные макароны будут вариться 7-8 минут, при этом будут оставаться жесткими. После варки они не будут слипаться и держать форму.

Как готовить

Макароны лучше употреблять в состоянии "аль денте". Потому что чем больше они разварены, тем быстрее будут усваиваться организмом. А для организма нужно наоборот.

"Такие макароны можно считать сложными углеводами. Не забудьте добавить к ним порцию овощей", - добавила эксперт.

Следует знать, если от макарон и полнеют, то это от их избыточного количества и жирных соусов, которыми их заправляют.

Кому нельзя есть макароны

Лучше не есть макаронных изделий при отравлении, запоре или поносе, поскольку этот продукт только ухудшит общее состояние.

К моменту обострения атопического дерматита также необходимо отказаться от макарон.

При проблемах с желудочно-кишечным трактом (гастритом, панкреатитом, холециститом) можно есть только макароны из твердых сортов пшеницы, без кислых и острых соусов, провоцирующих раздражение.