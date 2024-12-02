Диетолог рассказала, какие 3 продукта нельзя разогревать в микроволновке

Остатки пищи всегда обычно никто не выбрасывает, но один эксперт назвал продукты, которые никогда не следует разогревать из-за опасности для здоровья.
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok диетолога Харини Бала.
Шпинат
По словам диетолога Харини Бала, шпинат содержит нитраты, уровень которых растет при варке.
При высокой температуре, например, при повторном нагревании листовой зелени - нитраты превращаются в нитрозамины, соединение, связанное с раком.
"Пожалуйста, не разогревайте свой шпинат, просто съешьте его сразу, как только вы его приготовите", - сказала диетолог.
Она отметила, что соединения в разогретых овощах "токсичны".
Чай
При повторном нагреве антиоксидантные свойства чая расщепляются, а уровень дубильных веществ, способствующий горькому вкусу, повышается. Бала также утверждает, что любые "спящие бактерии" в чае станут активными при повторном нагреве, создавая риск для здоровья потребителей.
Рис
Эксперт рассказала, что в охлажденном рисе образуются опасные бактерии.
"Но если вы готовите рис по утрам и храните его в холодильнике на ночь, чтобы съесть на следующий день, существует огромная вероятность образования Bacillus cereus", - сказала она.
Bacillus cereus - это тип бактерий, обычно поражающих крахмалистые продукты и приводящих к пищевому отравлению, которое часто называют "синдромом жареного риса", серьезного заболевания, которое в редких случаях приводит к смерти.
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